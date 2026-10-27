जापान के सहयोग से झारखंड के जंगलों का होगा कायाकल्प, ग्रामीणों की कमाई बढ़ाने के लिए नया प्रोजक्ट

मनोज सिंह, जमशेदपुर। झारखंड के जंगलों के संरक्षण के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में जापान के सहयोग से नई पहल की जा रही है।

जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जाइका) की मदद से राज्य में प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन और ग्रामीण आजीविका संवर्धन को गति दी जाएगी।

परियोजना के तहत राज्य के 20 वन प्रमंडलों, 47 वन क्षेत्रों और लगभग 1400 संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को जोड़कर काम करने की तैयारी है। इससे वन संरक्षण के साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आय के नए अवसर विकसित करने पर जोर रहेगा।

इसमें जापानी विशेषज्ञ यहां के अधिकारियों और कर्मचारियों काे प्रशिक्षण देगी, आधुनिक तकनीक का हस्तांतरण और परियोजनाओं के बेहतर संचालन में मदद करेगी। PCCF के साथ जाइका के प्रतिनिधिमंडल ने की बैठक परियोजना को गति देने के लिए जाइका के प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड के प्रधान मुख्य वन संरक्षक सह वन बल प्रमुख संजीव कुमार के साथ वन भवन में समीक्षा बैठक की। इसमें परियोजना की कार्ययोजना, क्रियान्वयन की रणनीति और वन विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय को लेकर चर्चा हुई। पीसीसीएफ संजीव कुमार ने बताया कि जायका के साथ 10 साल का करार किया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही कार्य धरातल पर उतरेगी।