    झारखंड में ठंड का प्रकोप: स्कूल की टाइमिंग में हुआ बदलाव, सुबह 8 बजे से होंगे शुरू

    By Ch Rao Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 05:30 AM (IST)

    जमशेदपुर में ठंड बढ़ने के कारण स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। अब स्कूल सुबह 8 बजे से खुलेंगे। यह फैसला छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिससे अभिभावकों को राहत मिली है। शीतलहर के कारण बच्चों को हो रही परेशानी को कम करने का प्रयास किया गया है।

    ठंड को ले आइसीएसई व सीबीएसई स्कूलों ने बदला समय। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। ठंड के प्रकोप को देखते हुए जमशेदपुर के आइसीएसई और सीबीएसई स्कूलों ने सोमवार से अपने स्कूल समय में बदलाव किया है। लगातार बढ़ती ठंड और सुबह के समय पड़ने वाली शीतलहर को ध्यान में रखते हुए स्कूल प्रबंधन ने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया।

    आइसीएसई बोर्ड से संबद्ध स्कूलों ने अपने समय में आधे घंटे का बदलाव किया है। पहले जहां बच्चों का स्कूल में प्रवेश समय सुबह 7:30 बजे था, वहीं अब इसे बढ़ाकर 8 बजे कर दिया गया है। इससे छात्रों को सुबह की ठिठुरन से राहत मिलने की उम्मीद है।

    वहीं सीबीएसई स्कूलों ने समय में एक घंटे का बदलाव किया है। पहले ये स्कूल सुबह 7 बजे खुलते थे, लेकिन अब इन्हें 8 बजे से खोलने का निर्णय लिया गया है। ठंड के इस मौसम में एक घंटे की देरी से न सिर्फ बच्चों को आराम मिलेगा, बल्कि अभिभावकों को भी उन्हें सुरक्षित रूप से स्कूल भेजने में सुविधा होगी।

    दोनों बोर्ड के स्कूलों द्वारा किया गया यह परिवर्तन फिलहाल ठंड के मौसम को देखते हुए लागू किया गया है। केरला समाजम माडल स्कूल का समय 8:15 निर्धारित किया गया। यह स्कूल अपना समय परिवर्तन मंगलवार से लागू करेंगे।

    स्कूल प्रशासन का यह कदम छात्रों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया एक महत्वपूर्ण निर्णय है। इस संबंध में अभिभावकों को सूचना एसएमएस के माध्यम से दी जा रही है।