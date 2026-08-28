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झारखंड में अब ऑफलाइन भी बनेंगे जाति, आय, निवास और EWS प्रमाण पत्र, सरकार ने 3 माह के लिए दी छूट

By Jitendra Singh Edited By: Sanjeev Kumar
Updated: Fri, 28 Aug 2026 12:16 AM (IST)

झारखंड सरकार ने जाति, आय, निवास और EWS प्रमाण पत्र अब अगले तीन महीनों के लिए ऑफलाइन भी जारी करने की अनुमति दी है।

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर। (AI Generated Image)

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर। (AI Generated Image)

HighLights

  1. झारखंड में प्रमाण पत्र अब ऑफलाइन भी जारी होंगे।

  2. जाति, आय, निवास और EWS प्रमाण पत्र शामिल हैं।

  3. यह सुविधा अगले तीन महीनों के लिए उपलब्ध रहेगी।

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। राज्य में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए जाति, आय, स्थानीय निवासी तथा ईडब्ल्यूएस (EWS) प्रमाण पत्र बनवाने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। 
 
अब ये सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन (मैनुअल) माध्यम से भी जारी किए जा सकेंगे। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव अमर कुमार ने राज्य के सभी उपायुक्तों (डीसी) को पत्र जारी कर अगले तीन महीनों के लिए इस वैकल्पिक व्यवस्था को लागू करने का निर्देश दिया है।
 

आवेदनों की पेंडेंसी खत्म करने के लिए लिया गया फैसला

विभिन्न जिलों में अत्यधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने के कारण प्रमाण पत्रों के निष्पादन में भारी देरी हो रही थी और आवेदनों का बैकलाग लगातार बढ़ रहा था।

इस प्रशासनिक समस्या से निपटने के लिए कई जिलों के उपायुक्तों ने ऑफलाइन प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति मांगी थी।

विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार:

  •     पहले से लागू व्यवस्था: जाति प्रमाण पत्र ऑफलाइन बनाने का प्रावधान पहले से ही प्रभावी है।
  •     नई छूट: जनहित और कार्यहित को देखते हुए आय, स्थानीय निवासी और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्रों को भी 27 अगस्त से अगले तीन महीनों तक ऑफलाइन जारी करने की अनुमति दे दी गई है।


मिशन मोड में होगी जांच और रोजाना मॉनिटरिंग

संयुक्त सचिव ने सभी डीसी को स्पष्ट निर्देश दिया है कि लंबित और नए प्राप्त आवेदनों की जांच मिशन मोड में पूरी की जाए। हर दिन निष्पादित किए गए आवेदनों का ब्योरा विभाग को भेजा जाएगा। 
 
इसके अलावा, व्यवस्था को पारदर्शी बनाए रखने के लिए ऑफलाइन जारी किए गए सभी प्रमाण पत्रों को बाद में आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाएगा।