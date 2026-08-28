झारखंड में अब ऑफलाइन भी बनेंगे जाति, आय, निवास और EWS प्रमाण पत्र, सरकार ने 3 माह के लिए दी छूट

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। राज्य में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए जाति, आय, स्थानीय निवासी तथा ईडब्ल्यूएस (EWS) प्रमाण पत्र बनवाने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर है।

अब ये सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन (मैनुअल) माध्यम से भी जारी किए जा सकेंगे। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव अमर कुमार ने राज्य के सभी उपायुक्तों (डीसी) को पत्र जारी कर अगले तीन महीनों के लिए इस वैकल्पिक व्यवस्था को लागू करने का निर्देश दिया है।

आवेदनों की पेंडेंसी खत्म करने के लिए लिया गया फैसला

विभिन्न जिलों में अत्यधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने के कारण प्रमाण पत्रों के निष्पादन में भारी देरी हो रही थी और आवेदनों का बैकलाग लगातार बढ़ रहा था।