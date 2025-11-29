Language
    रक्‍तदान पखवाड़े में Jharkhand का रिकॉर्ड: 10 हजार से ज्यादा यूनिट संग्रह, पूर्वी सिंहभूम नंबर-1, रांची दूसरे पायदान पर

    By Amit Kumar Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 07:38 PM (IST)

    झारखंड स्वास्थ्य विभाग का रक्तदान पखवाड़ा सफल रहा, जिसमें 10,098 यूनिट रक्त संग्रह हुआ। पूर्वी सिंहभूम 3093 यूनिट के साथ पहले स्थान पर रहा। सिविल सर्जन डॉ. साहिर पाल ने टीम को बधाई दी और ई-रक्तकोष पोर्टल पर प्रविष्टि सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जिले में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया के मरीजों को मुफ्त रक्त दिया जा रहा है।

    फाइल फोटो ।

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। झारखंड स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित रक्तदान पखवाड़ा इस वर्ष उल्लेखनीय रूप से सफल रहा। स्वास्थ्य विभाग की राज्य-स्तरीय समीक्षा बैठक में बताया गया कि 12 नवंबर 2025 से प्रारंभ हुए इस विशेष अभियान के दौरान पूरे राज्य में 10,098 यूनिट रक्त संग्रह किया गया, जो पिछले वर्षों की तुलना में बड़ी उपलब्धि है। 

    रिपोर्ट के अनुसार, पूर्वी सिंहभूम जिला 3093 यूनिट रक्त एकत्र कर पूरे झारखंड में पहले स्थान पर रहा। इसके बाद रांची 1127 यूनिट के साथ दूसरे और धनबाद 729 यूनिट के साथ तीसरे स्थान पर रहा। वहीं बोकारो में 642 यूनिट रक्त संग्रह किया गया।

    समीक्षा बैठक में पूर्वी सिंहभूम के सिविल सर्जन डॉ. साहिर पाल ने कहा कि जिले की स्वास्थ्य टीम ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो तो अभियान को सफल बनाया जा सकता है। उन्होंने रक्त संग्रह अभियान में उत्कृष्ट योगदान के लिए चिकित्सा पदाधिकारियों, पारा मेडिकल स्टाफ और सभी स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई दी।

    बैठक में ब्लड बैंक के पदाधिकारी डॉ. बिमलेश कुमार, कार्यालय के प्रधान लिपिक खुर्रम अहमद, जिला कार्यक्रम प्रबंधक विजय कुमार, जिला लेखा प्रबंधक सुबोध चौधरी, जिला डेटा प्रबंधक दिलीप कुमार व सत्यम कुमार, जिला कुष्ठ परामर्शी डॉ. राजीव लोचन महतो तथा सदर अस्पताल के प्रबंधक निशांत कुमार कुणाल उपस्थित थे।

    ई-रक्तकोष पर शत-प्रतिशत प्रविष्टि सुनिश्चित करने का निर्देश 

    समीक्षा के दौरान सिविल सर्जन ने सभी ब्लड बैंकों व संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि पखवाड़े में जुटाए गए प्रत्येक यूनिट रक्त की 100 प्रतिशत प्रविष्टि ई-रक्तकोष पोर्टल पर अनिवार्य रूप से की जाए। उन्होंने कहा कि रक्त की उपलब्धता, ट्रैकिंग और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह प्रक्रिया अत्यंत आवश्यक है।

    डॉ. साहिर पाल ने जानकारी दी कि पूर्वी सिंहभूम जिले में थैलेसीमिया के 552, हीमोफीलिया के 70 तथा सिकल सेल एनीमिया के 242 मरीज पंजीकृत हैं, जिन्हें नियमित रूप से निश्शुल्क रक्त उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही योग्य मरीजों को दिव्यांग प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जा रहे हैं, ताकि वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।

    जिले के लिए यह बड़ी उपलब्धि है। जीते-जीते रक्तदान, जाते-जाते अंगदान...यही हमारी सोच और सेवा का भाव है। जिले की टीम 24×7 उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवा देने के लिए तत्पर है।


    -

    डॉ. साहिर पाल, सिविल सर्जन