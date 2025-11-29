जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। झारखंड स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित रक्तदान पखवाड़ा इस वर्ष उल्लेखनीय रूप से सफल रहा। स्वास्थ्य विभाग की राज्य-स्तरीय समीक्षा बैठक में बताया गया कि 12 नवंबर 2025 से प्रारंभ हुए इस विशेष अभियान के दौरान पूरे राज्य में 10,098 यूनिट रक्त संग्रह किया गया, जो पिछले वर्षों की तुलना में बड़ी उपलब्धि है।

रिपोर्ट के अनुसार, पूर्वी सिंहभूम जिला 3093 यूनिट रक्त एकत्र कर पूरे झारखंड में पहले स्थान पर रहा। इसके बाद रांची 1127 यूनिट के साथ दूसरे और धनबाद 729 यूनिट के साथ तीसरे स्थान पर रहा। वहीं बोकारो में 642 यूनिट रक्त संग्रह किया गया।



समीक्षा बैठक में पूर्वी सिंहभूम के सिविल सर्जन डॉ. साहिर पाल ने कहा कि जिले की स्वास्थ्य टीम ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो तो अभियान को सफल बनाया जा सकता है। उन्होंने रक्त संग्रह अभियान में उत्कृष्ट योगदान के लिए चिकित्सा पदाधिकारियों, पारा मेडिकल स्टाफ और सभी स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई दी।



बैठक में ब्लड बैंक के पदाधिकारी डॉ. बिमलेश कुमार, कार्यालय के प्रधान लिपिक खुर्रम अहमद, जिला कार्यक्रम प्रबंधक विजय कुमार, जिला लेखा प्रबंधक सुबोध चौधरी, जिला डेटा प्रबंधक दिलीप कुमार व सत्यम कुमार, जिला कुष्ठ परामर्शी डॉ. राजीव लोचन महतो तथा सदर अस्पताल के प्रबंधक निशांत कुमार कुणाल उपस्थित थे।



