झारखंड में पेपर लीक और लाठीचार्ज के खिलाफ फूटा भाजपा का गुस्सा: टायर जलाकर किया विरोध, पढ़ें पूरा अपडेट

संसू, पोटका। झारखंड में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों और छात्र संगठनों के विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज तथा आंसू गैस के गोले दागे जाने के विरोध में मंगलवार को भाजपा का पोटका क्षेत्र में व्यापक असर देखने को मिला।

भाजपा प्रदेश कमेटी के आह्वान पर आयोजित राज्यव्यापी बंद के समर्थन में पार्टी नेता और कार्यकर्ता सुबह से ही सड़कों पर उतर आए और दुकानों तथा व्यावसायिक वाहनों को बंद कराया।

पूर्व विधायक के नेतृत्व में सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता

पूर्व विधायक मेनका सरदार के नेतृत्व में उपेंद्रनाथ सरदार, मनोज सरदार, गणेश सरदार, देवी कुमारी भूमिज, जामिला दे, श्यामल महाकुड़ और चंद्रशेखर गुप्ता समेत दर्जनों भाजपा नेता व कार्यकर्ता हाता और हल्दीपोखर सहित आसपास के प्रमुख क्षेत्रों में पहुंचे।

प्रदर्शनकारियों ने जगह-जगह सड़कों पर टायर जलाकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और छात्रों पर हुई पुलिसिया कार्रवाई का कड़ा विरोध जताया।

छात्रों की आवाज दबाना असंवैधानिक: मेनका सरदार

विरोध-प्रदर्शन के दौरान पूर्व विधायक मेनका सरदार ने कहा कि राज्य के छात्र अपने अधिकार और सुरक्षित भविष्य की जायज लड़ाई लड़ रहे हैं।

उनके लोकतांत्रिक आंदोलन पर लाठीचार्ज करना और आंसू गैस छोड़ना पूरी तरह से दमनकारी कदम है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों पर सरकार को छात्रों की मांगें सुनने के बजाय उनकी आवाज दबाने का प्रयास नहीं करना चाहिए।

पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जनहित में सड़क पर उतरकर इस बंद को सफल बनाया है।

बाजारों में पसरा सन्नाटा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

बंद के कारण हाता, हल्दीपोखर एवं आसपास के प्रमुख व्यावसायिक प्रतिष्ठान और दुकानें पूरी तरह बंद रहीं। सड़कों पर सामान्य दिनों की तुलना में वाहनों की आवाजाही काफी कम रही।