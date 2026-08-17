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26 बंदियों की रिहाई का फैसला, इनमें सात घाघीडीह सेंट्रल जेल के बंदी

By Anwesh Ambashtha Edited By: Sanjeev Kumar
Updated: Mon, 17 Aug 2026 12:16 AM (IST)

राज्य सरकार ने विभिन्न जेलों में वर्षों से सजा काट रहे 26 बंदियों को रिहा करने का बड़ा निर्णय लिया है। इनमें हत्या और गंभीर अपराधों में सजा काट चुके कई पुराने बंदी शामिल हैं, जिनकी रिहाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर।(AI Generated Image)

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर।(AI Generated Image)

HighLights

  1. राज्य सरकार ने 26 बंदियों को कारा से मुक्त करने का निर्णय लिया।

  2. इनमें घाघीडीह, बिरसा मुंडा और दुमका जेल के कैदी शामिल।

  3. हत्या जैसे गंभीर अपराधों में सजा काट चुके बंदी भी रिहा होंगे।

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। राज्य सरकार ने राज्य की विभिन्न जेलों में वर्षों से सजा काट रहे 26 बंदियों को कारा से मुक्त (रिहा) करने का बड़ा निर्णय लिया है। 
 
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से 14 अगस्त 2026 को जारी अधिसूचना संख्या 3582 के तहत इन बंदियों की रिहाई की प्रक्रिया शुरू की गई है।
 
रिहा होने वाले कैदियों में हत्या और गंभीर अपराधों में सजा काट चुके कई पुराने बंदी शामिल हैं।
 

प्रेमिका की हत्या करने वाला बिजेंद्र उर्फ गोलू होगा रिहा

बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवार (रांची) में बंद तीन कैदियों की रिहाई की सूची में जमशेदपुर के सोनारी (नवरंग मोहल्ला) निवासी 39 वर्षीय बिजेंद्र कुमार उर्फ गोलू का नाम प्रमुखता से शामिल है। 
 
गोलू ने वर्ष 2011 में रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र स्थित एक परीक्षा केंद्र में घुसकर परीक्षा दे रही अपनी प्रेमिका की धारदार हथियार से हमला कर नृशंस हत्या कर दी थी। इस चर्चित हत्याकांड ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया था।


इसी जेल में बंद लोहरदगा के किस्को निवासी 52 वर्षीय परमेश्वर नोगेसिया उर्फ दुखिया नोगेसिया (कांड संख्या 60/2009) और रांची के लापुंग निवासी 51 वर्षीय मोगो उरांव उर्फ भोगो उरांव (डायन प्रथा) को भी समय पूर्व रिहाई की सूची में जगह मिली है।

 

घाघीडीह सेंट्रल जेल के ये बंदी होंगे आजाद

पूर्वी सिंहभूम जिले के घाघीडीह सेंट्रल जेल में बंद कई बंदियों को रिहा करने का आदेश जारी हुआ है। इनमें शामिल हैं:

  •     काजल मांझी (58 वर्ष): निवासी बिरसानगर जोन नंबर सात, जमशेदपुर।
  •     लखन महतो: निवासी मातकीडीह, ईचागढ़ (सरायकेला-खरसावां)।
  •     सोमा सिंकू (55 वर्ष): निवासी कोलाई साई, जगन्नाथपुर (पश्चिम सिंहभूम)।
  •     अशोक दास (40 वर्ष): निवासी टैंक रोड, कदमा (जमशेदपुर)।
  •     दारा भुइयां: निवासी ह्यूम पाइप, सीतारामडेरा (जमशेदपुर)।
  •     राजेश लोहार (38 वर्ष): निवासी गांगूडीह, चांडिल (सरायकेला-खरसावां)।
  •     अशोक महतो (41 वर्ष): निवासी खरसावां (सरायकेला-खरसावां)।


दुमका सेंट्रल जेल के कैदी भी शामिल

अधिसूचना के अनुसार, केंद्रीय कारा दुमका में हत्या के मामलों में सजा काट रहे चार बंदियों-दिलावर अंसारी, वासुदेव मंडल, बाबू रल्ली उर्फ बाबर मुर्मू और अनिल यादव को भी कारा से मुक्त किया जाएगा। सरकार के इस फैसले के बाद संबंधित जेलों में कागजी प्रक्रिया पूरी की जा रही है।