26 बंदियों की रिहाई का फैसला, इनमें सात घाघीडीह सेंट्रल जेल के बंदी
राज्य सरकार ने विभिन्न जेलों में वर्षों से सजा काट रहे 26 बंदियों को रिहा करने का बड़ा निर्णय लिया है। इनमें हत्या और गंभीर अपराधों में सजा काट चुके कई पुराने बंदी शामिल हैं, जिनकी रिहाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
HighLights
राज्य सरकार ने 26 बंदियों को कारा से मुक्त करने का निर्णय लिया।
इनमें घाघीडीह, बिरसा मुंडा और दुमका जेल के कैदी शामिल।
हत्या जैसे गंभीर अपराधों में सजा काट चुके बंदी भी रिहा होंगे।
प्रेमिका की हत्या करने वाला बिजेंद्र उर्फ गोलू होगा रिहा
इसी जेल में बंद लोहरदगा के किस्को निवासी 52 वर्षीय परमेश्वर नोगेसिया उर्फ दुखिया नोगेसिया (कांड संख्या 60/2009) और रांची के लापुंग निवासी 51 वर्षीय मोगो उरांव उर्फ भोगो उरांव (डायन प्रथा) को भी समय पूर्व रिहाई की सूची में जगह मिली है।
घाघीडीह सेंट्रल जेल के ये बंदी होंगे आजाद
पूर्वी सिंहभूम जिले के घाघीडीह सेंट्रल जेल में बंद कई बंदियों को रिहा करने का आदेश जारी हुआ है। इनमें शामिल हैं:
- काजल मांझी (58 वर्ष): निवासी बिरसानगर जोन नंबर सात, जमशेदपुर।
- लखन महतो: निवासी मातकीडीह, ईचागढ़ (सरायकेला-खरसावां)।
- सोमा सिंकू (55 वर्ष): निवासी कोलाई साई, जगन्नाथपुर (पश्चिम सिंहभूम)।
- अशोक दास (40 वर्ष): निवासी टैंक रोड, कदमा (जमशेदपुर)।
- दारा भुइयां: निवासी ह्यूम पाइप, सीतारामडेरा (जमशेदपुर)।
- राजेश लोहार (38 वर्ष): निवासी गांगूडीह, चांडिल (सरायकेला-खरसावां)।
- अशोक महतो (41 वर्ष): निवासी खरसावां (सरायकेला-खरसावां)।
दुमका सेंट्रल जेल के कैदी भी शामिल
अधिसूचना के अनुसार, केंद्रीय कारा दुमका में हत्या के मामलों में सजा काट रहे चार बंदियों-दिलावर अंसारी, वासुदेव मंडल, बाबू रल्ली उर्फ बाबर मुर्मू और अनिल यादव को भी कारा से मुक्त किया जाएगा। सरकार के इस फैसले के बाद संबंधित जेलों में कागजी प्रक्रिया पूरी की जा रही है।