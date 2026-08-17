26 बंदियों की रिहाई का फैसला, इनमें सात घाघीडीह सेंट्रल जेल के बंदी

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। राज्य सरकार ने राज्य की विभिन्न जेलों में वर्षों से सजा काट रहे 26 बंदियों को कारा से मुक्त (रिहा) करने का बड़ा निर्णय लिया है।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से 14 अगस्त 2026 को जारी अधिसूचना संख्या 3582 के तहत इन बंदियों की रिहाई की प्रक्रिया शुरू की गई है।

रिहा होने वाले कैदियों में हत्या और गंभीर अपराधों में सजा काट चुके कई पुराने बंदी शामिल हैं।

प्रेमिका की हत्या करने वाला बिजेंद्र उर्फ गोलू होगा रिहा

बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवार (रांची) में बंद तीन कैदियों की रिहाई की सूची में जमशेदपुर के सोनारी (नवरंग मोहल्ला) निवासी 39 वर्षीय बिजेंद्र कुमार उर्फ गोलू का नाम प्रमुखता से शामिल है।

गोलू ने वर्ष 2011 में रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र स्थित एक परीक्षा केंद्र में घुसकर परीक्षा दे रही अपनी प्रेमिका की धारदार हथियार से हमला कर नृशंस हत्या कर दी थी। इस चर्चित हत्याकांड ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया था।



इसी जेल में बंद लोहरदगा के किस्को निवासी 52 वर्षीय परमेश्वर नोगेसिया उर्फ दुखिया नोगेसिया (कांड संख्या 60/2009) और रांची के लापुंग निवासी 51 वर्षीय मोगो उरांव उर्फ भोगो उरांव (डायन प्रथा) को भी समय पूर्व रिहाई की सूची में जगह मिली है।