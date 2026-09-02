झाड़ग्राम में मैंगनीज का बड़ा खजाना? पश्चिम बंगाल सरकार की हरी झंडी; जमशेदपुर के स्टील उद्योग को मिलेगा सीधा फायदा

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम जिले में मैंगनीज के विपुल खनिज भंडार का आकलन करने के लिए राज्य सरकार के खान एवं खनिज निदेशालय ने एक व्यापक संयुक्त सर्वेक्षण अभियान को औपचारिक मंजूरी दे दी है।

इस योजना के तहत आगामी 15 से 19 सितंबर तक झाड़ग्राम के प्रमुख संभावित खनिज क्षेत्रों में गहन जमीनी अध्ययन और भूवैज्ञानिक जांच की जाएगी।



इस प्राथमिक टोही सर्वेक्षण का नेतृत्व सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख खनन कंपनी एमओआइएल लिमिटेड (MOIL) करेगी। इसमें भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI), भारतीय खान ब्यूरो (IBM) और राज्य खनिज विकास निगम के विशेषज्ञ मिलकर सर्वे पूरा करेंगे।





11 प्रमुख इलाकों में होगी भूवैज्ञानिक जांच राज्य के खान निदेशालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, यह 5 दिवसीय खोज अभियान झाड़ग्राम जिले के 11 चिह्नित पहाड़ी व मैदानी इलाकों में चलाया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से शिमुलपाल, लाबनी, भंडारचुआ, पचास फुट खदान, चौगा पहाड़, हासा डुंगरी, चौकिसाल पहाड़, कारका, बेगुंडीहा, बीरमंडल और बांसपहाड़ी के आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। उत्तर 24 परगना के अशोकनगर में खनिज तेल मिलने के बाद, जंगलमहल क्षेत्र में मैंगनीज की यह जांच राज्य के खनन परिदृश्य में दूसरा बड़ा और महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। औद्योगिक और आर्थिक दृष्टिकोण से बड़ा कदम पाँच दिवसीय प्रारंभिक सर्वेक्षण के दौरान विशेषज्ञों की टीम क्षेत्र की भूवैज्ञानिक क्षमता, चट्टानों के नमूने और मैंगनीज के संभावित विस्तार का व्यापक वैज्ञानिक अध्ययन करेगी। सर्वे रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद राज्य सरकार विस्तृत खनन कार्य पर निर्णय लेगी।