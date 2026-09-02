झाड़ग्राम में मैंगनीज का बड़ा खजाना? पश्चिम बंगाल सरकार की हरी झंडी; जमशेदपुर के स्टील उद्योग को मिलेगा सीधा फायदा
पश्चिम बंगाल सरकार ने झाड़ग्राम में मैंगनीज के विशाल खनिज भंडार का आकलन करने के लिए एक संयुक्त सर्वेक्षण को मंजूरी दी है।
HighLights
झाड़ग्राम में मैंगनीज भंडार के आकलन को पश्चिम बंगाल सरकार की मंजूरी।
MOIL के नेतृत्व में 15-19 सितंबर तक होगा संयुक्त सर्वेक्षण।
जमशेदपुर के स्टील उद्योग को मिलेगा कच्चे माल का नया स्रोत।
इस प्राथमिक टोही सर्वेक्षण का नेतृत्व सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख खनन कंपनी एमओआइएल लिमिटेड (MOIL) करेगी। इसमें भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI), भारतीय खान ब्यूरो (IBM) और राज्य खनिज विकास निगम के विशेषज्ञ मिलकर सर्वे पूरा करेंगे।
11 प्रमुख इलाकों में होगी भूवैज्ञानिक जांच
औद्योगिक और आर्थिक दृष्टिकोण से बड़ा कदम
पाँच दिवसीय प्रारंभिक सर्वेक्षण के दौरान विशेषज्ञों की टीम क्षेत्र की भूवैज्ञानिक क्षमता, चट्टानों के नमूने और मैंगनीज के संभावित विस्तार का व्यापक वैज्ञानिक अध्ययन करेगी। सर्वे रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद राज्य सरकार विस्तृत खनन कार्य पर निर्णय लेगी।