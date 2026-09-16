JPSC और JSSC नियुक्ति घोटाले की हो CBI जांच: चांडिल पहुंचे विधायक जयराम महतो का सरकार पर बड़ा हमला

संवाद सहयोगी, चांडिल। चांडिल प्रखंड के घोड़ानेगी छाता मेला मैदान में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति (ईचागढ़) की ओर से विशाल करम परब का भव्य आयोजन किया गया।

इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKM) के केंद्रीय अध्यक्ष सह डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो शामिल हुए, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय सचिव गोपेश महतो मौजूद रहे।

पारंपरिक वेशभूषा में झूम उठीं युवतियां

कार्यक्रम के दौरान पूरे मैदान में भारी उत्साह देखने को मिला। पारंपरिक वेशभूषा में सजी-धजी युवतियों ने विधि-विधान से करम डाली की पूजा-अर्चना की और ढोल-मांदर की थाप पर पारंपरिक करम लोकगीतों पर जमकर नृत्य किया।



