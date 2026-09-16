Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

JPSC और JSSC नियुक्ति घोटाले की हो CBI जांच: चांडिल पहुंचे विधायक जयराम महतो का सरकार पर बड़ा हमला

By Fani Bhushan Tudu Edited By: Sanjeev Kumar
Published: Wed, 16 Sep 2026 10:12 PM (IST)

चांडिल के घोड़ानेगी में विशाल करम परब का आयोजन हुआ, जिसमें विधायक जयराम महतो ने भाग लिया। उन्होंने JPSC और ...और पढ़ें

चांडिल में विधायक जयराम महतो ने कहा क‍ि करम परब केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि हमारी मूल पहचान है।

चांडिल में विधायक जयराम महतो ने कहा क‍ि करम परब केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि हमारी मूल पहचान है।

HighLights

  1. चांडिल में विशाल करम परब का भव्य आयोजन।

  2. उन्होंने नियुक्ति प्रक्रिया की निष्पक्ष CBI जांच की मांग की।

संवाद सहयोगी, चांडिल। चांडिल प्रखंड के घोड़ानेगी छाता मेला मैदान में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति (ईचागढ़) की ओर से विशाल करम परब का भव्य आयोजन किया गया। 
 
इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKM) के केंद्रीय अध्यक्ष सह डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो शामिल हुए, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय सचिव गोपेश महतो मौजूद रहे।
 

पारंपरिक वेशभूषा में झूम उठीं युवतियां

कार्यक्रम के दौरान पूरे मैदान में भारी उत्साह देखने को मिला। पारंपरिक वेशभूषा में सजी-धजी युवतियों ने विधि-विधान से करम डाली की पूजा-अर्चना की और ढोल-मांदर की थाप पर पारंपरिक करम लोकगीतों पर जमकर नृत्य किया।

जनसभा को संबोधित करते हुए विधायक जयराम महतो ने कहा क‍ि करम परब केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि हमारी मूल पहचान है। 
 
यह पर्व प्रकृति, भाई-बहन के अटूट स्नेह और सृष्टि की रक्षा का संदेश देता है। उन्होंने युवाओं से अपनी भाषा, संस्कृति और पर्वों को गर्व के साथ आगे बढ़ाने का आह्वान किया।
 
समारोह के इतर मीडिया से बातचीत करते हुए जयराम महतो ने राज्य सरकार और भर्ती एजेंसियों पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि JPSC और JSSC की परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। 
 
करोड़ों रुपये के लेन-देन के जरिए बाहरी अभ्यर्थियों को नौकरियां दी जा रही हैं। उन्होंने मांग की कि पूरी नियुक्ति प्रक्रिया की निष्पक्ष सीबीआई (CBI) जांच कराई जाए और सभी दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो।

मौके पर मोतीलाल महतो, नवीन महतो, पूजा महतो समेत भारी संख्या में स्थानीय ग्रामीण व कार्यकर्ता उपस्थित थे।