    RAIL: शताब्दी एक्सप्रेस टाटानगर तक ही चली, आगे का सफर रद, यात्रियों को हुई असुविधा

    By Nirmal Prasad Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 10:48 PM (IST)

    हावड़ा-बड़बिल जनशताब्दी एक्सप्रेस को रेलवे ने टाटानगर में ही रोक दिया। ट्रेन के लगातार लेट होने के कारण यह निर्णय लिया गया, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई। टाटानगर से बड़बिल के बीच का सफर रद्द कर दिया गया है। यात्रियों को टिकट का किराया वापस किया जा रहा है और उनसे असुविधा के लिए खेद जताया गया है। रेलवे ने जल्द ही सेवा सामान्य करने की बात कही है।

    फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर । हावड़ा से बड़बिल के बीच चलने वाली 12021 जनशताब्दी एक्सप्रेस को बुधवार को रेलवे ने टाटानगर में ही शॉर्ट-टर्मिनेट कर दिया। जानकारी के अनुसार, ट्रेन के लगातार विलंब से चलने के कारण यह निर्णय लिया गया। परिणामस्वरूप, टाटानगर से बड़बिल के बीच की यात्रा रद कर दी गई है।

    रेलवे अधिकारियों ने बताया कि ट्रेन के समय से काफी पीछे होने के कारण संचालन व्यवस्था बनाए रखने और अन्य गाड़ियों की सुचारू आवाजाही के लिए यह कदम उठाया गया। टाटानगर से बड़बिल जाने वाले यात्रियों को वैकल्पिक साधनों से यात्रा करने की सलाह दी गई है।

    यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन पर आवश्यक सूचना प्रसारित की गई और टिकट धारकों को नियमानुसार किराए लौटाने की व्यवस्था की जा रही है। रेलवे ने यात्रियों से असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया है और स्थिति सामान्य होने पर सेवा पुनः शुरू करने की बात कही है।

