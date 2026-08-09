जमशेदपुर की खेल विरासत: फारूख इंजीनियर से योहानन तक, वो धरती जहां रचे गए इतिहास के पन्ने

जितेंद्र कुमार सिंह, जमशेदपुर। टाटा स्टील की तरह टाटा मोटर्स (जिसे पहले टेल्को कहा जाता था) ने भी जमशेदपुर की खेल संस्कृति को दशकों तक संवारा है।

भारतीय क्रिकेट के दिग्गज विकेटकीपर फारूख इंजीनियर टेल्को में मैनेजमेंट ट्रेनी रह चुके हैं, जिन्हें कंपनी और जेआरडी टाटा का सीधा संरक्षण प्राप्त था।

हालांकि, एथलेटिक्स के क्षेत्र में टेल्को की पहचान इससे भी कहीं अधिक भव्य और ऐतिहासिक रही है। 1974 के तेहरान एशियाई खेलों में भारत ने एथलेटिक्स में जो चार स्वर्ण पदक जीते थे।

उनमें से दो स्वर्ण पदक विजेता डिकैथलान स्टार वी.एस. चौहान और लंबी कूद के टी.सी. योहानन- टेल्को में ही कार्यरत थे।

इनके अलावा बहादुर सिंह, जगराज सिंह और सुरेश बाबू भी तेहरान में पदक जीतने वाले टेल्को के ही खिलाड़ी थे। उस दौर में टेल्को भारतीय एथलेटिक्स के सबसे बड़े दिग्गजों का ठिकाना था।

योहानन ने तेहरान एशियाड में 8.07 मीटर की लंबी कूद लगाकर नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया था, जो लगभग तीन दशकों तक अटूट रहा।

गोला फेंक खिलाड़ी बहादुर सिंह ने तेहरान में रजत जीता और बाद में 1978 बैंकाक तथा 1982 दिल्ली एशियाड में लगातार दो स्वर्ण पदक अपने नाम किए।

एक दिलचस्प किस्सा आज भी टेल्को के खेल गलियारों में याद किया जाता है- जब कोच सुरेश गुजराती ने बहादुर सिंह और जगराज सिंह को पहली बार टेल्को के तत्कालीन शीर्ष अधिकारी सरोज जे. गांधी के सामने पेश किया, तो उन्हें दो हाथी के बच्चे कहकर परिचित कराया था।

मिनी इंडिया बनी टेल्को की टीम

टेल्को की एथलेटिक्स टीम में पूरे देश से प्रतिभाएं जुटी थीं:

पंजाब: बहादुर सिंह और जगराज सिंह

बहादुर सिंह और जगराज सिंह केरल: टी.सी. योहानन और सुरेश बाबू

और सुरेश बाबू मध्य प्रदेश व लखनऊ: वी.एस. चौहान

चौहान हरियाणा: पोल वाल्टर राजेंद्र और ऊंची कूद के ओम प्रकाश

पोल वाल्टर राजेंद्र और ऊंची कूद के ओम प्रकाश उत्तर प्रदेश: वसीम नकवी

वसीम नकवी दिल्ली: बीडी शर्मा (800 मीटर)