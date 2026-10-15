धालभूम क्लब में सजी सतरंगी शाम: मां दुर्गा की भक्ति और बॉलीवुड गानों पर जमकर झूमी लौहनगरी, 'जागरण डांडिया' ने जीता दिल

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। शरद ऋतु की रुपहली रात, सतरंगी रोशनियों का तिलिस्म और हवाओं में घुलती ढोल की मदमस्त थाप के बीच साकची स्थित धालभूम क्लब का प्रांगण एक जादुई क्षण का गवाह बना।

अवसर था दैनिक जागरण के तत्वावधान में आयोजित 'जागरण डांडिया' का। जैसे ही सुप्रसिद्ध गायिका सुस्वाति मलिक की झंकृत करने वाली तान गूंजी, पूरी लौहनगरी उल्लास के सागर में गोते लगाने लगी।

मां दुर्गा की आराधना और फिल्मी तरानों के अद्भुत संगम के बीच पारंपरिक परिधानों में सजे शहरवासियों के कदम स्वतः ही थिरक उठे। यह आयोजन आनंद की वह बहती नदी बन गया, जहां हर कोई अपनी दैनिक थकान भूलकर मस्ती की लहरों में झूम रहा था।

संस्थापक को नमन और नौ देवियों की वंदना से आगाज

उत्सव का औपचारिक शुभारंभ दैनिक जागरण के संस्थापक स्व. पूर्णचंद्र गुप्ता और पूर्व प्रधान संपादक स्व. नरेंद्र मोहन के चित्रों पर माल्यार्पण व श्रद्धांजलि अर्पण के साथ हुआ। इसके बाद नौ विशिष्ट महिलाओं द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया।

कार्यक्रम की सांस्कृतिक शुरुआत शक्ति की देवी मां दुर्गा की भावपूर्ण वंदना से हुई। पूनम वर्मा की टीम और उनके साथ नौ महिलाओं ने जब मंच पर माता के नौ रूपों को जीवंत करते हुए प्रस्तुति दी, तो पूरा प्रांगण श्रद्धा और भक्ति के रंग में सराबोर हो उठा।

इसके बाद गायिका सुस्वाति मलिक ने मंच संभालते हुए अपनी सुरीली आवाज से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया।

'परी हूं मैं' से 'ढोली तारो' तक पर थिरके कदम

संगीत की स्वर लहरियों ने ऐसा समां बांधा कि उम्र का हर फासला मिट गया। "ढोली तारो ढोल बाजे", "ओ लाल दुपट्टे वाली", "परी हूं मैं" और "तूने मारी एंट्रियां दिल में बजी घंटियां" जैसे लोकप्रिय गीतों पर युवाओं और महिलाओं ने जमकर डांडिया रास किया। वहीं, जब "सबसे बड़ा तेरा नाम, मां शेरावाली" की धुन गूंजी, तो पूरा धालभूम क्लब भक्ति भाव में डूब गया। रंग-बिरंगे केडिया, चनिया-चोली और पारंपरिक परिधानों में सजे लोग जब एक ताल में डांडिया टकरा रहे थे, तो दृश्य बेहद मनोरम लग रहा था। पत्नियों के हैंडबैग थामे पतियों की टूटी झिझक