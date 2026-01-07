बागबेड़ा से जुगसलाई तक जहर ही जहर: अगर अब नहीं चेते, तो Indore जैसी मौतें दूर नहीं

जासं, जमशेदपुर। इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों ने पूरे देश को झकझोर दिया है। मेडिकल रिपोर्टों ने साफ संकेत दिया कि नल के जरिए घर-घर पहुंचा दूषित पानी कैसे जानलेवा बन सकता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि जहां भी जर्जर पाइपलाइनें, सीवेज के साथ क्रॉस-कनेक्शन और निगरानी की कमी है, वहां इंदौर जैसा हादसा सिर्फ समय का सवाल है।

पूर्वी सिंहभूम और जमशेदपुर के गैर-कंपनी इलाकों की हकीकत देखें, तो तस्वीर डराने लगी है। यहां हालात उस रास्ते पर काफी आगे बढ़ चुके हैं।

केंद्र सरकार की अमृत योजना और जल जीवन मिशन का मकसद हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना था, मगर पूर्वी सिंहभूम में प्रशासनिक लापरवाही और तकनीकी कुप्रबंधन ने इन्हें कई जगह “अमृत” नहीं, बल्कि “जहर” में बदल दिया है।

शहर के जुगसलाई, बागबेड़ा, सीतारामडेरा, छायानगर और भुइयांडीह जैसे क्षेत्रों में आज भी 50 साल पुरानी कास्ट आयरन पाइपलाइनों से सप्लाई हो रही है, जो जंग खाकर छलनी हो चुकी हैं।

करोड़ों की योजना, जमीन में सड़ती पाइपलाइनें

इंदौर में सवाल उठ रहा है कि समय पर पाइपलाइन और पानी की गुणवत्ता की जांच क्यों नहीं हुई। वही लापरवाही जमशेदपुर में भी साफ दिखती है।





बागबेड़ा और घाघीडीह की लगभग ढाई लाख आबादी के लिए 2015 में 237 करोड़ रुपये की जलापूर्ति योजना शुरू हुई थी। विश्व बैंक की इस परियोजना के तहत इंटेक वेल और नई पाइपलाइनें बिछनी थीं, ताकि पुराने नेटवर्क को बदला जा सके।

लेकिन हकीकत यह है कि इंटेक वेल आज भी अधूरा है और नई पाइपलाइनें पानी की एक बूंद नसीब होने से पहले ही जमीन के अंदर सड़ने लगी हैं।





बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी निवासी राजीव रंजन कहते हैं क‍ि दस साल पहले लगा था कि अब नल से साफ पानी मिलेगा, लेकिन अब तो उम्मीद ही खत्म हो रही है। हमारे सामने बिछी पाइपें जंग खा रही हैं और हम आज भी रेलवे के गंदे पानी या महंगे टैंकर पर निर्भर हैं।

इसी तरह, घाटशिला, मुसाबनी और पोटका के कई गांवों में जल जीवन मिशन के तहत पाइप तो बिछ गए, लेकिन अनेक जगह जलस्रोतों से कनेक्शन ही नहीं किया गया। कागजों पर “हर घर नल” का टिक मार्क लग गया, पर नल से क्या बह रहा है, इसकी चिंता किसी को नहीं।

यही लापरवाही इंदौर जैसी परिस्थितियां जन्म देती है।

वैज्ञानिक हकीकत

वैक्यूम इफेक्ट से नल में पहुंच रहा सीवेज

इंदौर केस में भी विशेषज्ञों ने सीवेज मिक्सिंग और निगरानी की कमी को बड़ा कारण बताया। जमशेदपुर में भी वही वैज्ञानिक खतरा वैक्यूम इफेक्ट के रूप में हर दिन सक्रिय है।

जुगसलाई, सीतारामडेरा, छायानगर और भुइयांडीह जैसे क्षेत्रों में पेयजल पाइपलाइनें और नालियां एक-दूसरे के बिल्कुल नजदीक या ऊपर-नीचे बिछी हैं। तकनीकी जानकारों के अनुसार, शहर में 24 घंटे पानी की सप्लाई नहीं होती।

जब सप्लाई बंद होती है, पाइप खाली हो जाते हैं और अंदर निगेटिव प्रेशर बनता है। इसी दौरान जर्जर पाइपों के छोटे-छोटे छेद वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करते हैं और बगल से बह रहे नाले की गंदगी, मल-मूत्र और कीचड़ को अंदर खींच लेते हैं।

सीतारामडेरा की गृहिणी सुनीता देवी बताती हैं क‍ि सुबह नल खोलते ही पहले 15 मिनट तक बिल्कुल काला और बदबूदार पानी आता है। कई बार उसमें कीड़े भी दिखते हैं।

उसे बाल्टी में भरकर फेंकना पड़ता है। मजबूरी में हम उसे कपड़े से छानकर उबालकर पीने की कोशिश करते हैं। जिस शहर में सुबह की शुरुआत ऐसे पानी से हो रही हो, वहां इंदौर जैसी बीमारियों का फैलना केवल समय का खेल है।

मेडिकल रिपोर्ट

घर-घर बीमारी की दस्तक

इंदौर में दूषित पानी से मौतों के बाद देशभर के स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेताया है कि फीकल कंटामिनेशन यानी मल-मिश्रित पानी, टायफाइड, हेपेटाइटिस और डायरिया जैसी बीमारियों का प्रमुख कारण है।

जमशेदपुर में भी डॉक्टर सालों से यही चेतावनी दे रहे हैं। शहर के चिकित्सक डॉ. संतोष के अनुसार, जर्जर पाइपलाइनों के कारण पेयजल में सीवेज के मिलने से फीकल कोलीफार्म और साल्मोनेला टाइफी जैसे खतरनाक जीवाणु पनपते हैं।

टायफाइड, हेपेटाइटिस-ए (पीलिया) और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के बढ़ते केसों का सीधा संबंध इसी दूषित पानी से है। आईसीएमआर और अन्य स्वास्थ्य एजेंसियों के अध्ययन बताते हैं कि हेपेटाइटिस-ई वायरस भी मुख्य रूप से दूषित पानी से फैलता है और गर्भवती महिलाओं के लिए यह जानलेवा साबित हो सकता है।

भुइयांडीह और बागुनहातु जैसे इलाकों में हर बरसात के बाद डायरिया का प्रकोप देखा जाता है, जिसे प्रशासन अक्सर “मौसमी बीमारी” कहकर टाल देता है, जबकि जड़ में वही जर्जर पाइपलाइनें और सीवेज मिक्सिंग हैं, जो इंदौर के केस में भी सामने आईं।

ग्रामीण इलाकों में ‘रसायनिक जहर’ का खतरा

इंदौर जैसी घटनाएं अक्सर शहरी पाइप नेटवर्क की खराबी से जुड़ी दिखती हैं, लेकिन पूर्वी सिंहभूम के ग्रामीण इलाकों में खतरा और भी गहरा है। जल जीवन मिशन के तहत बहरागोड़ा और चाकुलिया प्रखंडों में कई जगह बिना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए सीधे भूजल की सप्लाई की जा रही है, जबकि सरकारी व वैज्ञानिक रिपोर्टें यहां के भूजल में फ्लोराइड और आर्सेनिक की पुष्टि कर चुकी हैं।

मतलब, शहरों में जहां सीवेज मिला पानी जैविक जहर बन रहा है, वहीं गांवों में रसायनिक जहर नल के जरिए घरों तक पहुंच रहा है। दांतों और हड्डियों में फ्लोरोसिस, लीवर और किडनी पर आर्सेनिक का असर- ये सब दीर्घकालिक, चुपचाप मारने वाली बीमारियां हैं।