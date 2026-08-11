देश के 19 खूंखार आतंकियों की सूची में जमशेदपुर का अर्शियान; अल-कायदा से जुड़े होने पर इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। स्वतंत्रता दिवस को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था अभेद्य कर दी गई है। इस बीच सुरक्षा एजेंसियों की जारी ताजा सूची से बड़ा खुलासा हुआ है।

जमशेदपुर का रहने वाला सैयद मोहम्मद अर्शियान देश के 19 सबसे खूंखार और वांछित आतंकियों की सूची में शुमार हो गया है। दिल्ली पुलिस ने इंडियन मुजाहिदीन, अल-कायदा से जुड़े 19 वांछित आतंकियों की तस्वीरें जारी की हैं।

इसके साथ ही विवरण जारी कर उन पर इनाम की घोषणा की है। इन आतंकियों के पोस्टर दिल्ली के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर चिपकाए गए हैं।

मानगो का अर्शियान 2016 से फरार, ड्रोन तकनीक में माहिर

दिल्ली पुलिस की सूची में शामिल सैयद मोहम्मद अर्शियान मूल रूप से जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र (आजादनगर, जाकिर नगर रोड नंबर-14) का निवासी है।

वह वर्ष 2016 से ही रहस्यमय परिस्थितियों में गायब है। सुरक्षा एजेंसियों की गहन जाँच में सामने आया कि वह अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठन अल-कायदा (AQIS) के नेटवर्क से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है।

एजेंसियों के अनुसार, अर्शियान आधुनिक तकनीक, डिजिटल संचार और ड्रोन के संचालन में बेहद माहिर माना जाता है। उसके खिलाफ इंटरपोल (Interpol) का रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हो चुका है।

वर्तमान में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA), झारखंड एटीएस (ATS) और जमशेदपुर पुलिस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी तलाश में जुटी हैं।

दिल्ली की जेल में बंद है भाई जीशान

अर्शियान का सगा भाई मोहम्मद जीशान पहले से ही दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे 9 अगस्त 2017 को गिरफ्तार किया था।

सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, दोनों भाइयों के तार अल-कायदा के भारतीय उपमहाद्वीप नेटवर्क से जुड़े रहे हैं। वर्ष 2016 में ओडिशा से अल-कायदा आतंकी अब्दुल रहमान कटकी की गिरफ्तारी के बाद दोनों भाइयों की भूमिका उजागर हुई थी।

चतरा का अबू सुफियान भी देशविरोधी गतिविधियों के लिए रडार पर

इसके बाद से ही देश भर में फैले उनके स्लीपर सेल नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। दिल्ली पुलिस द्वारा जारी पोस्टरों में झारखंड के चतरा जिले (टंडवा) का रहने वाला अबू सुफियान भी शामिल है।

अबू सुफियान पर पश्चिम बंगाल, केरल और झारखंड के नवयुवकों को कट्टरपंथी बनाने और उन्हें आतंकी मॉड्यूल से जोड़ने का गंभीर आरोप है।

वह भी लंबे समय से फरार चल रहा है और देश की तमाम शीर्ष सुरक्षा एजेंसियाँ उसकी तलाश कर रही हैं।

15 अगस्त पर सुरक्षा तंत्र अलर्ट मोड पर

दिल्ली पुलिस द्वारा 19 वांछितों की सूची में रियाज भटकल और इकबाल भटकल जैसे खूंखार आतंकियों के साथ जमशेदपुर के अर्शियान और चतरा के अबू सुफियान का नाम आया था।