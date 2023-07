Jamshedpur Crime: बदमाशों के हौसले बुलंद, बागबेड़ा लाल बिल्डिंग कॉलोनी में युवक को मारी गोली; हिरासत में 2 लोग

जमशेदपुर जिले में बागबेड़ा थाना क्षेत्र के लाल बिल्डिंग रेलवे कॉलोनी निवासी कुंदन सिंह पर शुक्रवार देर रात डेढ़ बजे अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। एक गोली उसके दाहिने जांघ के पास जा लगी। हो-हल्ला होने पर फायरिंग करने वाले अपराधी पांच राउंड हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। घायल को टाटा मुख्य अस्पताल में दाखिल कराया गया है।

बदमाशों के हौसले बुलंद, बागबेड़ा लाल बिल्डिंग कॉलोनी में युवक को मारी गोली; हिरासत में 2 लोग

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर: झारखंड के जमशेदपुर जिले में बागबेड़ा थाना क्षेत्र के लाल बिल्डिंग रेलवे कॉलोनी निवासी कुंदन सिंह पर शुक्रवार देर रात डेढ़ बजे अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। एक गोली उसके दाहिने जांघ के पास जा लगी। हो-हल्ला होने पर फायरिंग करने वाले अपराधी पांच राउंड हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। घायल को टाटा मुख्य अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां चिकित्सकों ने ऑपरेशन के बाद गोली बाहर निकाल दी। घायल के होश में नहीं होने के कारण पुलिस उससे पूछताछ नहीं कर पाई है। उसकी शादी 15 दिन पहले ही हुई है। कुंदन पर फायरिंग की सूचना पर एएसपी सुमित अग्रवाल और बागबेड़ा थाना प्रभारी केएन झा टीएमएच पहुंचे। यहां घायल की पत्नी चांदनी देवी समेत अन्य से मामले की जानकारी ली। पत्नी ने इन लोगों पर लगाए आरोप पत्नी ने गोली मारने का आरोप अंकित कुमार सिंह उर्फ जादू, अमित, रमेश सिंह समेत दो अज्ञात पर लगाया है। रमेश सिंह पर हत्या की नीयत से फायरिंग करवाने का आरोप लगाया गया है। वह संजय नगर में हुई सोनू की हत्या मामले में जेल में बंद गांजा विक्रेता बबलू सिंह का भाई है। जख्मी भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल पुलिस ने रमेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अंकित के पिता को हिरासत में रखा है। वहीं फायरिंग में जख्मी कुंदन सिंह की गतिविधि भी आपराधिक रही है। वह बागबेड़ा के लेदा गिरोह से जुड़ा हुआ है। जेल में बंद संजीत साव के साथ भी उसके नजदीकी संबंध हैं। फायरिंग का मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कैसे हुई थी वारदात? कुंदन की पत्नी चांदनी देवी ने बताया कि घर में वे लोग जब सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी कुछ लोगों ने दरवाजा को धक्का देकर खुलवाने का प्रयास किया। दरवाजा नहीं खुलने पर अपराधियों ने खिड़की से ही फायरिंग शुरू कर दी। तीन गोलियां चलाई, जिसमें एक गोली पति की जांघ में लगी। इसके बाद उसके पति जमीन पर गिर गए, तबतक अपराधी वहां से फरार हो गए। घटना के प्रत्यक्षदर्शी दीप ने बताया कि फायरिंग में शामिल एक आरोपित अंकित कुमार सिंह उर्फ जादू को वह पहचानता है। फायरिंग करने वाले कह रहे थे कि रमेश सिंह से उलझने का यही परिणाम है।

