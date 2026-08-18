Workers College Admission: 85% वाले को दिखाया 80%, युवा जदयू ने की री-ऑडिट और दोबारा नामांकन की मांग
जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज की स्नातक नामांकन मेधा सूची में युवा जदयू ने अंकों और वेटेज की गणना में भारी गड़बड़ी का आरोप लगाया है। संगठन ने पूरी प्रक्रिया के री-ऑडिट और दोबारा नामांकन की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है।
HighLights
वर्कर्स कॉलेज की स्नातक मेधा सूची में गड़बड़ी का आरोप।
युवा जदयू ने अंकों और वेटेज में विसंगति बताई।
संगठन ने री-ऑडिट और दोबारा नामांकन की मांग की।
जासं, जमशेदपुर । जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज में सत्र 2026-30 के स्नातक (UG) नामांकन की अंतरिम मेधा सूची को लेकर विवाद खड़ा हो गया है।
युवा जनता दल यूनाइटेड (युवा जदयू) ने मेधा सूची में अंक, वेटेज और कुल प्रतिशत की गणना में भारी गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए पूरी प्रक्रिया की स्वतंत्र व उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग उठाई है।
अंकों और वेटेज की गणना में कथित विसंगति
युवा जदयू के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हेमंत पाठक ने आंकड़े जारी कर मेधा सूची में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके अनुसार:
- 85 प्रतिशत अंक पाने वाले छात्र को 4.25 प्रतिशत वेटेज मिलने पर कुल 89.25 प्रतिशत होना चाहिए था, जबकि सूची में केवल 80.20 प्रतिशत दर्ज है।
- वहीं, 54 प्रतिशत अंक वाले छात्र को 2.70 प्रतिशत वेटेज के बाद 56.70 प्रतिशत की जगह 69.60 प्रतिशत दिखाया गया है।
आरक्षण रोस्टर और चांसलर पोर्टल पर सवाल
संगठन ने आशंका जताई है कि इस फेरबदल से एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के मेधावी छात्रों को आरक्षण का उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है।
इसके अलावा, प्रथम मेधा सूची के लंबित आवेदकों की प्रक्रिया पूरी किए बिना दोबारा चांसलर पोर्टल खोलकर नए आवेदन स्वीकार करने के निर्णय पर भी कड़ा एतराज जताया गया है।
आंदोलन और भूख हड़ताल की चेतावनी
हेमंत पाठक ने कोल्हान विश्वविद्यालय की कुलपति को पत्र भेजकर मांग की है कि सभी विद्यार्थियों के मूल अंकों, वेटेज और आरक्षण रोस्टर का तत्काल री-ऑडिट कराया जाए।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जांच में गड़बड़ी पाई जाती है तो जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो और जरूरत पड़ने पर नामांकन प्रक्रिया नए सिरे से कराई जाए।
मांग पूरी न होने पर संगठन ने उग्र आंदोलन और भूख हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। इस दौरान युवा नेता साहेब बागति भी मौजूद रहे।