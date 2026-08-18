Workers College Admission: 85% वाले को दिखाया 80%, युवा जदयू ने की री-ऑडिट और दोबारा नामांकन की मांग

जासं, जमशेदपुर । जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज में सत्र 2026-30 के स्नातक (UG) नामांकन की अंतरिम मेधा सूची को लेकर विवाद खड़ा हो गया है।

युवा जनता दल यूनाइटेड (युवा जदयू) ने मेधा सूची में अंक, वेटेज और कुल प्रतिशत की गणना में भारी गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए पूरी प्रक्रिया की स्वतंत्र व उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग उठाई है।

अंकों और वेटेज की गणना में कथित विसंगति

युवा जदयू के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हेमंत पाठक ने आंकड़े जारी कर मेधा सूची में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके अनुसार:

85 प्रतिशत अंक पाने वाले छात्र को 4.25 प्रतिशत वेटेज मिलने पर कुल 89.25 प्रतिशत होना चाहिए था, जबकि सूची में केवल 80.20 प्रतिशत दर्ज है।

वहीं, 54 प्रतिशत अंक वाले छात्र को 2.70 प्रतिशत वेटेज के बाद 56.70 प्रतिशत की जगह 69.60 प्रतिशत दिखाया गया है।