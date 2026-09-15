8 सितंबर को इवेंट है, पहुंचे तो होटल खाली मिला: मेकअप-मॉडलिंग शो के नाम पर महिलाओं से जालसाजी

संवाद सहयोगी, गम्हरिया। कोलकाता के नामचीन आईटीसी रॉयल बंगाल होटल में कथित मेकअप, मॉडलिंग, फैशन शो और पुरस्कार समारोह के नाम पर जमशेदपुर और गम्हरिया क्षेत्र की आधा दर्जन से अधिक महिलाओं से ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है।

आयोजकों के झांसे में आकर महिलाएं विगत 8 सितंबर को जब कोलकाता स्थित होटल पहुंचीं, तो वहां ऐसा कोई आयोजन ही नहीं था। इसके बाद पीड़ित महिलाएं रोते-बिलखते वापस लौटीं।

बड़े ब्रांड्स और बॉलीवुड अभिनेत्रियों का दिया झांसा

पीड़ितों के अनुसार, कथित आयोजकों ने एक आकर्षक पोस्टर जारी किया था। इसमें चर्चित सौंदर्य ब्रांड 'नायका' का नाम, आईटीसी रॉयल बंगाल का पता और बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्रियों के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का दावा किया गया था।

पोस्टर में दो दिवसीय प्रशिक्षण, मॉडलिंग, फैशन शो व अवार्ड सेरेमनी का लालच देकर पंजीयन के नाम पर अलग-अलग खातों (मनोज सिंह, आर्यन कुमार सिंह, आकाश राम आदि) में पैसे ट्रांसफर करवाए गए।



पीड़ित महिलाओं में एक ने अपने बच्चों की गुल्लक तोड़कर पंजीयन राशि जमा की थी, तो वहीं महज 4,000 रुपये के मानदेय पर काम करने वाली एक अन्य महिला ने भी मेहनत की गाढ़ी कमाई लगा दी थी।



