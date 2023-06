Jamshedpur: पूर्व विधायक के अंगरक्षक पर महिला ने लगाया जमीन हड़पने का आरोप, जबरन किया जा रहा मंदिर का निर्माण

जमशेदपुर जिले में जुलुमटांड की महिला सीमा देवी ने पूर्व विधायक अरविंद सिंह के अंगरक्षक पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि पूर्व में इस मामले की शिकायत पूर्व विधायक अरविंद सिंह से भी की गई थी। पूर्व विधायक ने अंगरक्षक अजय सिंह को फटकार भी लगाई थी लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। अजय सिंह ने उनके साथ मारपीट भी की।

पूर्व विधायक के अंगरक्षक पर महिला ने लगाया जमीन हड़पने का आरोप जबरन किया जा रहा मंदिर का निर्माण

संवाद सूत्र, आदित्यपुर: झारखंड के जमशेदपुर जिले में जुलुमटांड की महिला सीमा देवी ने पूर्व विधायक अरविंद सिंह के अंगरक्षक पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि पूर्व में इस मामले की शिकायत पूर्व विधायक अरविंद सिंह से भी की गई थी। पूर्व विधायक ने अंगरक्षक अजय सिंह को फटकार भी लगाई थी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। अजय सिंह ने उनके साथ मारपीट भी की। ऐसे में अब इस मामले को लेकर वह थाने के शरण में आई हैं। थाना प्रभारी ने संबंधित महिला को न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। 2014 में खरीदी थी जमीन हालांकि, थाना प्रभारी के बुलावे के बाद भी अजय सिंह थाना महीं पहुंचा। पीड़ित महिला सीमा देवी ने बताया कि उन्होंने 2014 में एक व्यक्ति से 2.60 लाख रुपये में दो कट्ठा जमीन खरीदी थी, लेकिन अब एक दबंग व्यक्ति (अजय सिंह) उस जमीन पर कब्जा कर मंदिर का निर्माण करा रहा है। जमीन पर मंदिर के निर्माण के लिए पिलर भी खड़ा कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि मंदिर के लिए आधा कट्ठा जमीन छोड़ दी गयी है, लेकिन अजय सिंह की निगाह पूरी जमीन पर है। घर बनाने के लिए भी नहीं हैं पैसे पीड़ित महिला ने यह भी बताया कि उनके पति लकवा से ग्रसित हैं। इलाज में सारे पैसे खर्च हो रहे हैं। इस कारण उनके पास घर बनाने के लिए पैसे नहीं हैं।

Edited By: Yashodhan Sharma