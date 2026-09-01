व्हाट्सएप पर चालान का मैसेज खोलते ही हैक हुआ मोबाइल, जमशेदपुर पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। जमशेदपुर में साइबर अपराधियों ने ठगी का एक नया और खतरनाक तरीका अपनाया है। ठगों ने बागबेड़ा थाना के एक ड्राइवर का व्हाट्सएप अकाउंट हैक कर उसके परिचितों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है।

अपराधियों ने लोको कॉलोनी की रहने वाली एक महिला को वाहन का ऑनलाइन चालान जमा करने के नाम पर मैसेज भेजा, जिसके बाद महिला साइबर ठगी का शिकार हो गईं।

'mParivahan APK' का लिंक खोलते फोन का कंट्रोल ठगों के पास

जानकारी के अनुसार, ठगों ने ड्राइवर के व्हाट्सएप नंबर से महिला को चालान जमा करने के लिए 'mParivahan APK' (एंड्रॉयड एप्लिकेशन) का एक फर्जी लिंक भेजा।

परिचित का नंबर होने के कारण महिला को शुरुआती तौर पर कोई शक नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस लिंक पर क्लिक किया।

इसके बाद उनके मोबाइल का सिम और व्हाट्सएप तुरंत बंद हो गया और फोन का पूरा नियंत्रण साइबर अपराधियों के हाथ में चला गया।

परिजनों और परिचितों से मांगी रकम, कुछ ने भेजे पैसे

महिला के मोबाइल पर कब्जा जमाने के बाद हैकर्स ने उनके व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स में मौजूद अन्य लोगों को अलग-अलग बहाने बनाकर पैसे मांगने के मैसेज भेजने शुरू कर दिए।

मैसेज को वास्तविक मानकर कुछ लोगों ने ठगों के बताए खाते में पैसे भी ट्रांसफर कर दिए। बाद में महिला ने दूसरे साधनों से अपने परिचितों को सावधान किया।

पूरे मामले की लिखित शिकायत बिष्टुपुर साइबर थाने में दर्ज कराई। महिला का आरोप है कि हैकर्स ने उन्हें कॉल कर अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया।

साइबर पुलिस की चेतावनी: अनजान APK कभी इंस्टॉल न करें

इस घटना के बाद बिष्टुपुर साइबर थाना पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार: