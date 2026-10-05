जमशेदपुर में 5 घंटे थमी रही रफ्तार; डिमना चौक से साकची तक लगी वाहनों की लंबी कतार, बेबस दिखी ट्रैफिक पुलिस

जासं, जमशेदपुर। औद्योगिक नगरी जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र में सोमवार को लगे भीषण ट्रैफिक जाम ने शहरवासियों की सब्र का इम्तिहान ले लिया।

सुबह करीब 11 बजे शुरू हुआ जाम का सिलसिला शाम चार बजे तक ऐसा भयावह रूप ले चुका था कि मानगो पुल पर गाड़ियां जहां की तहां थम गईं।

इसके बाद भी देर शाम तक सड़कों पर वाहनों की रफ्तार रेंगने से अधिक नहीं हो सकी। उमस भरी गर्मी और चिलचिलाती धूप के बीच लगातार पांच घंटे तक जाम में फंसे लोग बेहाल नजर आए।

स्थिति इतनी विकराल हो गई कि कई लोग अपने वाहन सड़क किनारे छोड़कर पैदल ही गंतव्य की ओर निकल पड़े।

स्कूली बच्चों और रेल-बस यात्रियों की बढ़ी फजीहत

इस महाजाम का सबसे बुरा असर छोटे-छोटे स्कूली बच्चों और दूर-दराज का सफर करने वाले बस व ट्रेन यात्रियों पर पड़ा। कई स्कूलों की बसें और वैन घंटों जाम में फंसी रहीं। बसों के आगे न बढ़ने पर कई परेशान अभिभावक खुद वाहन से उतरे और बच्चों को सुरक्षित पैदल लेकर गए। इसके अलावा साकची, डिमना और रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों की ट्रेनें व बसें छूटने का डर सताता रहा। सायरन बजाती रहीं एंबुलेंस

जाम के लंबे खींचने के कारण सड़क किनारे स्थित फल, जूस, पानी और स्नैक्स की दुकानों पर भारी भीड़ जमा हो गई। लोग पानी, कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स खरीदकर अपनी भूख और प्यास मिटाते दिखे। इस दौरान सबसे दुखद स्थिति स्वास्थ्य सेवाओं की रही। मानगो पुल और आसपास के रास्तों पर करीब आधा दर्जन एंबुलेंस फंसी रहीं। मरीज को ले जा रही एंबुलेंस के लगातार सायरन बजाने के बावजूद चालकों को रास्ता देने की जगह नहीं मिल पा रही थी। साकची से लेकर पुराना कोर्ट तक रेंगते रहे वाहन