जमशेदपुर में चोरों का तांडव: सिदगोड़ा में शराब दुकान से नकदी-DVR पार, परसुडीह में बंद घर से उड़ाए 8 लाख के गहने

जासं, जमशेदपुर। शहर में चोरी की लगातार बढ़ती वारदातों ने पुलिस की रात्रि गश्ती और सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है।

सिदगोड़ा और परसुडीह थाना क्षेत्रों में चोरों ने दो बड़े मामलों को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दी है। सिदगोड़ा के जाहेरटोला स्थित सरकारी अंग्रेजी शराब दुकान से चोर करीब 70 हजार रुपये नकद, लाखों की शराब और सीसीटीवी का डीवीआर (DVR) चुरा ले गए।

वहीं, परसुडीह के गदरा आंबेडकर नगर में स्वतंत्रता दिवस के दिन एक बंद मकान से चोरों ने करीब 8 लाख रुपये के सोने-चांदी के आभूषण व 60 हजार रुपये नकदी पर हाथ साफ कर दिया। दोनों ही मामलों में पुलिस जांच में जुटी है।

टीन काटकर शराब दुकान में घुसे

सिदगोड़ा थाना क्षेत्र के जाहेरटोला स्थित शराब दुकान के मैनेजर अरविंद सिंह के अनुसार, 14 अगस्त की रात दुकान बंद कर कर्मचारी चले गए थे।

16 अगस्त की सुबह जब दुकान खोली गई, तो पीछे का टीन कटा हुआ मिला। अंदर कैश काउंटर टूटा था और उसमें रखे 70 हजार रुपये नकद गायब थे।

इसके अलावा चोर शराब की कई पेटियां भी ले उड़े, जिनकी कुल कीमत का आकलन स्टॉक मिलान के बाद होगा। साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से चोर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों का DVR भी साथ ले गए, जिससे पुलिस के लिए पहचान करना चुनौतीपूर्ण हो गया है।

परसुडीह में महज तीन घंटे में 8 लाख के गहने व नकदी पार

दूसरी घटना परसुडीह के गदरा आंबेडकर नगर की है, जहां 15 अगस्त की दोपहर चोरों ने दिनदहाड़े धावा बोला। पीड़ित राजा शर्मा दोपहर करीब तीन बजे परिवार के साथ बाजार गए थे।

इसी बीच चोर दीवार फांदकर अंदर घुसे और अलमारी का ताला तोड़कर 60 हजार रुपये नकद तथा 7 से 8 लाख रुपये के कीमती आभूषण ले उड़े।

शाम पांच बजे जब परिवार वापस लौटा, तो मुख्य गेट पर बाहर से ताला लगा था और अंदर अलमारी खुली पड़ी थी। चूंकि चोरों ने दूसरी अलमारी को नहीं छुआ।

इसलिए आशंका जताई जा रही है कि किसी परिचित या रेकी करने वाले को सामान की जानकारी थी। शहर में लगातार हो रही इन घटनाओं से आम लोगों में पुलिस पेट्रोलिंग को लेकर भारी नाराजगी है।

स्थानीय निवासियों ने इलाके में नशेड़ियों के बढ़ते जमावड़े और पुलिस गश्त में लापरवाही का मुद्दा उठाया है। फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालकर संदिग्धों की पहचान में जुटी है।