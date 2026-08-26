स्वर्णरेखा अतिक्रमण विवाद: गरीब बस्तियों पर कार्रवाई पर उठे सवाल, NGT व DC से जनहित शिकायत

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। स्वर्णरेखा नदी क्षेत्र में कथित अतिक्रमण के नाम पर गरीब बस्तियों के मकानों को तोड़ने की प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

टायो संघर्ष समिति के सदस्य अजय कुमार शर्मा ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त (DC), नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT), राज्य सरकार और झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष एक विस्तृत जनहित शिकायत दर्ज कराई है।

शिकायत में मुख्य रूप से यह सवाल उठाया गया है कि यदि नदी क्षेत्र की सरकारी भूमि और रिवर बेड (नदी के पाट) को बचाना प्रशासन की प्राथमिकता है, तो कार्रवाई का पैमाना सभी के लिए एक समान क्यों नहीं अपनाया जा रहा है?

NGT के आदेशों का हवाला और मूल सवाल

अजय कुमार शर्मा ने अपनी शिकायत में NGT के प्रकरण के विभिन्न आदेशों का हवाला दिया है:

23 अगस्त 2024 का आदेश: इसमें इंदिरा नगर, कल्याण नगर बस्ती बचाओ संघर्ष समिति आदि की ओर से मकानों के ध्वस्तीकरण और अंचल अधिकारी (CO) द्वारा जारी नोटिस पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी। 28 जुलाई 2025 का आदेश: इसमें ट्रिब्यूनल ने राज्य सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्वर्णरेखा नदी के रिवर बेड में औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा किए गए कथित अतिक्रमण पर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया था। शिकायतकर्ता ने पूछा है कि आखिर प्रशासन की ओर से सबसे पहले गरीब बस्तियों के घर ही क्यों निशाने पर हैं? क्या इंदिरा नगर, भुइयांडीह और छायानगर जैसी गरीब बस्तियों के अलावा नदी के दोनों तटों पर मौजूद बड़े औद्योगिक, व्यावसायिक और संस्थागत परिसरों का भी उसी निष्पक्षता से सर्वेक्षण किया गया है? वैज्ञानिक जांच और प्रक्रियात्मक निष्पक्षता की मांग शिकायत में प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कई तकनीकी एवं विधिक प्रश्न उठाए गए हैं:

तुलनात्मक जांच का अभाव: नदी किनारे स्लैग, औद्योगिक कचरा या मिट्टी डालकर भूमि का स्वरूप बदलने के आरोपों की जांच पुराने राजस्व नक्शों, खसरा-खतियान, सैटेलाइट इमेज और वर्तमान स्थिति की तुलना करके क्यों नहीं कराई गई? NGT आदेश की व्याख्या: क्या NGT के किसी आदेश में किसी गरीब बस्ती या नागरिक के मकान को सीधे ध्वस्त करने का निर्देश है? यदि नहीं, तो इस कार्यवाही को मकान तोड़ने का आधार क्यों बनाया जा रहा है? सुनवाई का अधिकार: किसी भी मकान पर बुलडोजर चलाने से पहले संबंधित भूखंड की वास्तविक स्थिति, सीमांकन, राजस्व रिकॉर्ड की जांच और प्रभावित परिवार को अपनी आपत्ति दर्ज कराने तथा सुनवाई का अवसर क्यों नहीं दिया गया?

प्रभावशाली बनाम गरीब: समान कार्रवाई की मांग शिकायतकर्ता ने मांग की है कि पर्यावरण संरक्षण और अतिक्रमण हटाने का कानून गरीब और प्रभावशाली—दोनों पर समान रूप से लागू होना चाहिए।