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    ईमानदारी की मिसाल बना गोविंदपुर का सौरभ: साकची बाजार में मिले 7100 रुपये साकची पुलिस को सौंपे

    By Digital Desk Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 03:21 PM (IST)

    गोविंदपुर के सौरभ गोप ने साकची बाजार में मिले ₹7,100 ईमानदारी से साकची पुलिस को सौंप दिए। उनके इस कार्य की साकची बाजार एसोसिएशन और स्थानीय दुकानदारों ...और पढ़ें

    गोविंदपुर के गदरा निवासी सौरभ गोप ने ईमानदारी और नागरिक जिम्मेदारी की एक अनूठी मिसाल पेश की है।

    गोविंदपुर के गदरा निवासी सौरभ गोप ने ईमानदारी और नागरिक जिम्मेदारी की एक अनूठी मिसाल पेश की है।

    HighLights

    1. उन्होंने ईमानदारी दिखाते हुए पूरी रकम पुलिस को सौंप दी।

    2. इस कार्य की बाजार एसोसिएशन और दुकानदारों ने प्रशंसा की।

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। आज के दौर में जहां सड़क पर पड़ा पैसा देखकर कई लोग उसे अपना मान लेते हैं, वहीं गोविंदपुर के गदरा निवासी सौरभ गोप ने ईमानदारी और नागरिक जिम्मेदारी की एक अनूठी मिसाल पेश की है। 
     
    पढ़ाई कर रहे सौरभ अपनी बहन के साथ किसी काम से साकची बाजार आए थे। इसी दौरान उन्हें साकची स्थित नेशनल इलेक्ट्रॉनिक दुकान के बाहर सड़क पर ₹7,100 नकद गिरे हुए मिले।
     

    सड़क पर मिले रुपये, असली मालिक की तलाश में भटकता रहा सौरभ

    रुपये मिलने के बाद सौरभ ने उन्हें चुपचाप अपने पास रखने के बजाय उनके वास्तविक मालिक तक पहुंचाने का फैसला किया।
     
    वह काफी देर तक उसी स्थान पर खड़े रहे और आसपास के दुकानदारों तथा राहगीरों से पूछताछ कर नकद राशि खोने वाले व्यक्ति की तलाश करते रहे।
     
    काफी प्रयास के बावजूद जब पैसों के मालिक का कोई सुराग नहीं मिला, तो सौरभ बिना किसी लालच के सीधे साकची थाना पहुंचे और पूरी रकम पुलिस के सुपुर्द कर दी।
     

    बाजार एसोसिएशन और दुकानदारों ने की सराहना

    सौरभ के इस कार्य की साकची बाजार एसोसिएशन के महासचिव संदीप बर्मन और स्थानीय दुकानदारों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की।
     
    संदीप बर्मन ने कहा कि आज के समय में किसी का गिरा हुआ सामान या नकद राशि मिलने के बाद उसे बिना किसी स्वार्थ के पुलिस को सौंप देना बहुत बड़ी बात है। 
     
    सौरभ ने ईमानदारी का जो परिचय दिया है, उससे समाज के अन्य लोगों और युवाओं को भी प्रेरणा मिलेगी।
     

    समाज में विश्वास और सकारात्मकता का संदेश

    स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि बाजार में खरीदारी के दौरान अक्सर लोगों के रुपये या कीमती सामान गिर जाते हैं। यदि सौरभ जैसे जिम्मेदार नागरिक आगे आकर उन्हें असली मालिक तक पहुंचाने की पहल करेंगे, तो इससे समाज में आपसी विश्वास और सकारात्मकता बढ़ेगी। 