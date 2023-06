Jamshedpur Crime: सीतारामडेरा के व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पत्नी ने जताई हत्या की आशंका

जमशेदपुर जिले के सीतारामडेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत छायानगर निवासी 41 वर्षीय विनोद राम की एमजीएम अस्पताल में मंगलवार शाम को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पत्नी चंदा देवी ने पति की हत्या होने की आशंका जताते हुए सीतारामडेरा थाने की पुलिस से जांच करने की मांग की है। चंदा देवी ने बताया कि पति की जांघ की हड्डी टूटी हुई थी।

सीतारामडेरा के व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत पत्नी ने जताई हत्या की आशंका

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर: झारखंड में जमशेदपुर जिले के सीतारामडेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत छायानगर निवासी 41 वर्षीय विनोद राम की एमजीएम अस्पताल में मंगलवार शाम को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पत्नी चंदा देवी ने पति की हत्या होने की आशंका जताते हुए सीतारामडेरा थाने की पुलिस से जांच करने की मांग की है। ब्रेन और छाती में थी चोट चंदा देवी ने बताया कि पति की जांघ की हड्डी टूटी हुई थी। चिकित्सकों ने ब्रेन और छाती में चोट होने की जानकारी दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या है पूरा मामला? चंदा देवी ने बताया कि उनके पति विनोद राम मंगलवार की सुबह छह बजे घर से निकले थे। उस वक्त वह कपाली स्थित अल कबीर पॉलिटेक्निक कॉलेज में सफाई का काम करने गई थी। पति उसी कॉलेज में एक साल पहले स्थाई कर्मचारी थे, जिनकी जगह उन्हें संविदा में नौकरी पर रखा गया है। सुबह 11:30 बजे पति वापस घर पर लौटे और आधे घंटे रुककर दोपहर 12 बजे फिर घर से निकल गए। पड़ोसी पहुंचा मृतक के घर इस दौरान उनके निकलने के पांच मिनट बाद पड़ोसी सोनू मुखी उन्हें घर पर खोजने के लिए पहुंचा, तो बेटी ने सोनू को पति के घर पर नहीं होने की जानकारी दी। दोपहर 3:30 बेटे के परिचित ने घर में आकर पति के पुल के नीचे घायल अवस्था में पड़े होने की जानकारी दी। इसके बाद वह स्वजनों के साथ मौके पर पहुंची। पति से घायल होने का कारण जानना चाहा तो उन्होंने केवल सोनू मुखी का ही नाम बताया, उसके बाद वे बेहोश हो गए। एमजीएम अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शव को अस्पताल की शीतगृह में रखवा कर वे लोग घर चले गए। बुधवार को मामले की जानकारी सीतारामडेरा थाने की पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस पहुंची। मृतक की पत्नी ने कहा कि पति मानगो पुल के नीचे कैसे पहुंचे व किस परिस्थिति में चोट लगी, इसकी जांच होनी चाहिए।

