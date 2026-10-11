पूजा पंडालों से लेकर मेला स्थलों तक मनचलों की खैर नहीं: राइफल और इलेक्ट्रिक डंडों से लैस शक्ति कमांडो संभालेंगी मोर्चा

मनाेेज सिंह, जमशेदपुर। दुर्गापूजा के दौरान महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा को लेकर जमशेदपुर के एसएसपी डॉ. एहतेशाम वकारिब ने विशेष तैयारी की है।

पूजा पंडालों, चौक-चौराहों और मेला स्थलों पर महिलाओं से छेड़खानी करने, मनचलों की हरकतों और हुड़दंग मचाने वालों पर कड़ी नजर रखने के लिए महिला पुलिस की शक्ति कमांडो टीम को पूरी तरह सक्रिय कर दिया गया है।

साकची महिला थाना प्रभारी रूपा पाल के नेतृत्व में तैनात ये कमांडो असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगी। इनकी तैनाती से पूजा घूमने निकलने वाली महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा व्यवस्था बेहद मजबूत हो गई है।

शक्ति कमांडो को आधुनिक राइफलों और इलेक्ट्रिक डंडों जैसे उपकरणों से लैस किया गया है। इनका मुख्य उद्देश्य केवल अपराधियों पर कार्रवाई करना ही नहीं, बल्कि आम महिलाओं और युवतियों के मन में सुरक्षा का पूरा भरोसा कायम करना भी है।

दुर्गापूजा के दौरान भीड़भाड़ वाले इलाकों में मनचलों की गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जाएगी, ताकि महिलाएं और युवतियां बिना किसी भय के पंडालों में दर्शन कर सकें और मेले का आनंद उठा सकें।

सामान्य दिनों में भी शक्ति कमांडो की जिम्मेदारी काफी महत्वपूर्ण रहती है। स्कूलों में छुट्टी के समय छात्राओं की सुरक्षा के लिए आसपास के इलाकों में इनकी तैनाती की जाती है, ताकि कोई भी मनचला छात्राओं को परेशान न कर सके।

हालांकि, दुर्गापूजा के दौरान भीड़ और लोगों की भारी आवाजाही बढ़ने के मद्देनजर इनकी सक्रियता और चौकसी को काफी बढ़ा दिया गया है।

शक्ति कमांडो दस्ते में साकची महिला थाना प्रभारी रूपा पाल के नेतृत्व में मनकुमारी उरांव, गुड़िया उरांव, परवीन अख्तर, नूतन मंजू मिंज, सरिता मार्डी, राधा रानी महतो, सुमित्रा कुंवर गंझू और जमुना कुमारी मुर्मू को शामिल किया गया है।

इन महिला पुलिसकर्मियों को शहर के प्रमुख रूटों जैसे सीतारामडेरा-सिदगोड़ा, मानगो-आजादनगर-उलीडीह, टेल्को-बिरसानगर-गोविंदपुर, गोलमुरी-बर्मामाइंस, साकची-बिष्टुपुर और सोनारी-कदमा क्षेत्र में विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है।