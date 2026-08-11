Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    जमशेदपुर में डेंगू, JE और स्वाइन फ्लू के संदिग्ध मरीज मिले; मलेरिया जांच में 35 नए संक्रमितों की पुष्टि

    By Amit Kumar Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 11:48 PM (GMT+05:30)

    जमशेदपुर में मानसून के साथ मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है, जहां डेंगू, जापानी इंसेफ्लाइटिस और स्वाइन फ्लू के संदिग्ध मरीज मिले हैं। इसके अलावा, मल ...और पढ़ें

    मंगलवार को शहर में डेंगू के पांच, जापानी इंसेफ्लाइटिस (जेई) के दो और स्वाइन फ्लू का एक संदिग्ध मरीज सामने आया है।

    मंगलवार को शहर में डेंगू के पांच, जापानी इंसेफ्लाइटिस (जेई) के दो और स्वाइन फ्लू का एक संदिग्ध मरीज सामने आया है।

    HighLights

    1. मलेरिया जांच में 4,695 में से 35 नए संक्रमितों की पुष्टि।

    2. पोटका क्षेत्र में मलेरिया के सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए।

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। माॅनसून के साथ ही लौहनगरी जमशेदपुर में मौसमी बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ने लगा है।
     
    मंगलवार को शहर में डेंगू के पांच, जापानी इंसेफ्लाइटिस (जेई) के दो और स्वाइन फ्लू (H1N1) का एक संदिग्ध मरीज सामने आया है। 
     
    इसके अलावा, जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत 4,695 लोगों की जांच में मलेरिया के 35 नए मरीज पाए गए हैं।
     

    MGM मेडिकल कॉलेज की लैब भेजे गए नमूने 

    अस्पतालों से मिले आंकड़ों के अनुसार, डेंगू के संदिग्ध मरीज छोटा गोविंदपुर, मानगो (गुरुद्वारा रोड, जवाहर नगर, डिमना रोड) के रहने वाले हैं। 
     
    वहीं जापानी इंसेफ्लाइटिस के दो संदिग्ध परसुडीह और मानगो से मिले हैं। सभी मरीजों का इलाज अलग-अलग अस्पतालों में जारी है। 
     
    शुरुआती जांच में लक्षण मिलने के बाद जिला सर्विलांस विभाग ने पुष्टि के लिए सभी नमूनों को एमजीएम (MGM) मेडिकल कॉलेज की प्रयोगशाला भेजा है। 
     
    रिपोर्ट आने के बाद ही संक्रमण की आधिकारिक पुष्टि होगी। वर्तमान में शहर में डेंगू के दो पुष्ट मरीज दर्ज हैं। स्वाइन फ्लू के संदिग्ध मरीज में बुखार, खांसी और थकान जैसे लक्षण देखे गए हैं।
     

    मलेरिया नियंत्रण अभियान: पोटका में सबसे अधिक मामले 

    स्वास्थ्य विभाग द्वारा मंगलवार को विभिन्न प्रखंडों में मलेरिया जांच अभियान चलाया गया। कुल 4,695 लोगों के टेस्ट में 35 मरीज पॉजिटिव पाए गए।

    इनमें 26 मरीज प्लास्मोडियम फाल्सीपेरम (PF), 8 मरीज प्लास्मोडियम वाइवैक्स (PV) और 1 मरीज मिक्स मलेरिया से पीड़ित है।

    आंकड़ों के मुताबिक, पोटका क्षेत्र में मलेरिया के सबसे अधिक मामले सामने आ रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की विशेष टीम पोटका और अन्य प्रभावित इलाकों में सघन जांच और जागरूकता अभियान चला रही है ताकि बीमारियों के फैलाव पर रोक लगाई जा सके।