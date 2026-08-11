जमशेदपुर में डेंगू, JE और स्वाइन फ्लू के संदिग्ध मरीज मिले; मलेरिया जांच में 35 नए संक्रमितों की पुष्टि

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। माॅनसून के साथ ही लौहनगरी जमशेदपुर में मौसमी बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ने लगा है।

मंगलवार को शहर में डेंगू के पांच, जापानी इंसेफ्लाइटिस (जेई) के दो और स्वाइन फ्लू (H1N1) का एक संदिग्ध मरीज सामने आया है।

इसके अलावा, जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत 4,695 लोगों की जांच में मलेरिया के 35 नए मरीज पाए गए हैं।

MGM मेडिकल कॉलेज की लैब भेजे गए नमूने

अस्पतालों से मिले आंकड़ों के अनुसार, डेंगू के संदिग्ध मरीज छोटा गोविंदपुर, मानगो (गुरुद्वारा रोड, जवाहर नगर, डिमना रोड) के रहने वाले हैं।

वहीं जापानी इंसेफ्लाइटिस के दो संदिग्ध परसुडीह और मानगो से मिले हैं। सभी मरीजों का इलाज अलग-अलग अस्पतालों में जारी है।

शुरुआती जांच में लक्षण मिलने के बाद जिला सर्विलांस विभाग ने पुष्टि के लिए सभी नमूनों को एमजीएम (MGM) मेडिकल कॉलेज की प्रयोगशाला भेजा है।

रिपोर्ट आने के बाद ही संक्रमण की आधिकारिक पुष्टि होगी। वर्तमान में शहर में डेंगू के दो पुष्ट मरीज दर्ज हैं। स्वाइन फ्लू के संदिग्ध मरीज में बुखार, खांसी और थकान जैसे लक्षण देखे गए हैं।

मलेरिया नियंत्रण अभियान: पोटका में सबसे अधिक मामले

स्वास्थ्य विभाग द्वारा मंगलवार को विभिन्न प्रखंडों में मलेरिया जांच अभियान चलाया गया। कुल 4,695 लोगों के टेस्ट में 35 मरीज पॉजिटिव पाए गए।