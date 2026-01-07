एस्केप रूट्स पर पुलिस की पैनी नजर: अब अपराधियों की खैर नहीं, जमशेदपुर में लगेंगे 216 Cctv Camre
जमशेदपुर पुलिस शहर की सुरक्षा मजबूत करने के लिए 150 से अधिक नए सीसीटीवी कैमरे लगाएगी। टाटा स्टील समेत कई कंपनियों के सीएसआर सहयोग से यह योजना साकार हो
रात के अंधेरे में भी नहीं बचेंगे अपराधी
कंट्रोल रूम से होगी पल-पल की निगरानी
इन सभी कैमरों को साकची स्थित कंपोजिट कंट्रोल रूम (सीसीआर) से जोड़ा जाएगा, जहां से पुलिसकर्मी बड़ी स्क्रीन पर पूरे शहर की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। किसी भी संदिग्ध हरकत की पहचान होते ही नजदीकी पीसीआर वैन और संबंधित थाना को तुरंत सूचना दी जाएगी, जिससे त्वरित कार्रवाई संभव हो सकेगी।
इसके साथ ही पुलिस शहर के मॉल, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और संस्थानों में लगे निजी सीसीटीवी कैमरों को भी सुरक्षा नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में काम कर रही है। इसके लिए व्यापारियों और संस्थान प्रमुखों से समन्वय स्थापित किया जा रहा है।
इन ‘एस्केप रूट्स’ पर रहेगा खास फोकस
सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हम बेहद गंभीर हैं। शहर में निगरानी बढ़ाने के लिए 150 नए हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। वर्तमान में 216 कैमरे लगे हैं, जो खराब हैं उन्हें जल्द दुरुस्त कराया जाएगा और मेंटेनेंस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- मनोज कुमार ठाकुर, डीएसपी (सीसीआर), जमशेदपुर
