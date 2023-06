Jamshedpur Road Accident: आदित्यपुर में पलटी स्कूली बच्चों से भरी वैन, स्वयंसेवकों ने बचाई छात्रों की जान

जमशेदपुर में आदित्यपुर खरकई पुल के पास बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के हिंदू पीठ के पास बुधवार को स्कूली बच्चों से भरी एक वैन पलट गई। वैन के पलटने के कारण वैन में आग लग गई जिसके कारण सड़क पर चारों तरफ अफरातफरी मच गई। इस सड़क हादसे की सूचना मिलते ही हिन्दू पीठ में मौजूद स्वयंसेवकों ने बड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह वैन में फंसे बच्चों को बाहर निकाला।

Jamshedpur Road Accident: आदित्यपुर में पलटी स्कूली बच्चों से भरी वैन।

जागरण टीम, जमशेदपुर: झारखंड के जमशेदपुर में आदित्यपुर खरकई पुल के पास बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के हिंदू पीठ के पास बुधवार को स्कूली बच्चों से भरी एक वैन पलट गई। वैन के पलटने के कारण वैन में आग लग गई, जिसके कारण सड़क पर चारों तरफ अफरातफरी मच गई। इस सड़क हादसे की सूचना मिलते ही हिन्दू पीठ में मौजूद स्वयंसेवकों ने बड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह वैन में फंसे बच्चों को बाहर निकाला। बच्चों को बाहर निकालने के कुछ देर बाद ही स्वयंसेवकों ने गाड़ी में लगी आग पर भी काबू पा लिया। बाल-बाल बचे छात्र राहत की बात यह है कि इस सड़क दुर्घटना में किसी भी स्कूली छात्र हताहत होने की कोई खबर नहीं है। हालांकि वैन में आग लगने के कारण कुछ बच्चों के बैग्स और किताबें जल गई हैं। आदित्यपुर से जमशेदुपर जा रही थी वैन लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक, स्कूली बच्चों को आदित्यपुर की ओर से लेकर वैन चालक जमशेदपुर में स्थित स्कूल पहुंचाने जा रहा था। इसी बीच अचानक हिंदू पीठ के पास वैन पलट गई और उसमें आग लग गई। इस सड़क दुर्घटना के बाद बच्चों के परिजनों को इसकी जानकारी दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों मौके पर पहुंचे और अपने बच्चों को ले गए।

Edited By: Mohit Tripathi