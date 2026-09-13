Road accident in Jamshedpur: एग्रिको में भारी वाहन ने पिता-पुत्र को रौंदा, नो-एंट्री में भारी वाहनों की रफ्तार पर आक्रोश
जमशेदपुर के सिदगोड़ा में एक भीषण सड़क हादसे में पिता-पुत्र की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने ट्रैफिक व्यवस्था और नो-एंट्री नियमों के उल्लंघन पर विरोध प्रदर्शन किया।
HighLights
नो-एंट्री नियमों के उल्लंघन पर लोगों का आक्रोशित विरोध प्रदर्शन।
विधायक पूर्णिमा साहू ने प्रशासनिक उदासीनता पर उठाए गंभीर सवाल।
दुर्घटना से भड़के लोगों का आरोप था कि निर्धारित नो-एंट्री व्यवस्था लागू होने के बावजूद बर्मामाइंस से गोलमुरी चौक, लिट्टी चौक और एग्रिको सिग्नल तक भारी वाहन बेधड़क और तेज रफ्तार से दौड़ रहे हैं। प्रशासन की इसी लापरवाही के कारण राहगीर अपनी जान गंवा रहे हैं।
एग्रिको में हुई इस दुखद घटना पर जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया (X/ट्विटर) के माध्यम से मुख्यमंत्री, उपायुक्त (DC) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) को टैग करते हुए प्रशासनिक उदासीनता पर तीखा हमला बोला।