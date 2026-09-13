Road accident in Jamshedpur: एग्रिको में भारी वाहन ने पिता-पुत्र को रौंदा, नो-एंट्री में भारी वाहनों की रफ्तार पर आक्रोश

जासं, जमशेदपुर। सिदगोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत एग्रिको ट्रैफिक सिग्नल (विधायक आवास के समीप) के पास रविवार को एक भीषण सड़क हादसे में मानगो निवासी पिता और उनके मासूम पुत्र की मौत हो गई।

घटना के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने सड़क पर विरोध प्रदर्शन करते हुए शहर की ट्रैफिक व्यवस्था और नो-एंट्री नियमों के सख्त पालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए।



दुर्घटना से भड़के लोगों का आरोप था कि निर्धारित नो-एंट्री व्यवस्था लागू होने के बावजूद बर्मामाइंस से गोलमुरी चौक, लिट्टी चौक और एग्रिको सिग्नल तक भारी वाहन बेधड़क और तेज रफ्तार से दौड़ रहे हैं। प्रशासन की इसी लापरवाही के कारण राहगीर अपनी जान गंवा रहे हैं।





प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की कार्यशैली पर भी नाराजगी जताई। लोगों का कहना था कि हादसे के काफी देर बाद तक न तो सिदगोड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और न ही घायलों को अस्पताल ले जाने के लिए समय पर एंबुलेंस उपलब्ध हो सकी। समय पर चिकित्सा सुविधा न मिलना प्रशासनिक अव्यवस्था को उजागर करता है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझा-बुझाकर किसी तरह शांत कराया।

एग्रिको में हुई इस दुखद घटना पर जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया (X/ट्विटर) के माध्यम से मुख्यमंत्री, उपायुक्त (DC) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) को टैग करते हुए प्रशासनिक उदासीनता पर तीखा हमला बोला।



