जमशेदपुर में रक्षाबंधन की धूम: ₹10 से ₹3000 तक की राखियां, चांदी का क्रेज या मौली की सादगी? जानिए सभी रेट्स

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। भाई-बहन के अटूट स्नेह का पर्व रक्षाबंधन नजदीक आते ही लौहनगरी जमशेदपुर के बाजारों में राखियों की रौनक देखते ही बन रही है।

शहर की दुकानों और प्रमुख बाजारों में पारंपरिक लाल-पीले मौली और रेशमी धागे से बनी राखियों से लेकर आधुनिक कुंदन, स्टोन, मोती और कलात्मक डिजाइन वाली राखियों की भरमार है।

बहनें अपने भाइयों की पसंद और व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए खरीदारी के लिए बाजारों में पहुंचने लगी हैं। हालांकि दुकानदारों का कहना है कि त्योहार के दिन करीब आने के साथ बाजार में बिक्री की रफ्तार और अधिक तेज होगी।

बच्चों और युवाओं के लिए खास डिजाइन

स्थानीय राखी विक्रेता विनोद अग्रवाल ने बताया कि बाजार में हर उम्र के लोगों के लिए विशेष राखियां उपलब्ध कराई गई हैं।

छोटे बच्चों के लिए उनके पसंदीदा कार्टून और एनीमेशन कैरेक्टर वाली राखियां सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं।

वहीं, युवाओं के लिए सिंपल, स्टाइलिश, पेंडेंट वाली और ट्रेंडी राखियों की मांग ज्यादा है। कई लोग सादगीपूर्ण और पारंपरिक धागे वाली राखियों को प्राथमिकता दे रहे हैं।

चांदी की राखियों का बढ़ा क्रेज

इस बार राखी बाजार में चांदी (सिल्वर) की राखियों का क्रेज भी काफी देखने को मिल रहा है। लोग इसे भाई के लिए राखी और एक बेहतरीन उपहार दोनों के रूप में खरीद रहे हैं।

शहर के प्रमुख ज्वेलर्स नरेंद्र केशव लाल एंड संस के संचालक कौशिक अडेसरा ने बताया कि इस बार चांदी की राखियों की विस्तृत रेंज तैयार की गई है।

जिनकी कीमत 1,500 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक है। व्यापारियों को उम्मीद है कि रक्षाबंधन से ठीक 1-2 दिन पहले बिक्री का आंकड़ा और बढ़ेगा।

बाजार में राखियों के प्रमुख दाम (मूल्य सूची)

राखी की श्रेणी अनुमानित मूल्य (रुपये में) साधारण मौली व धागे वाली राखी ₹10 से ₹30

से डिजाइनर राखी ₹30 से ₹100

से मोती व स्टोन वाली राखी ₹50 से ₹200

से ₹200 कुंदन व आकर्षक डिजाइन वाली राखी ₹100 से ₹250

से ₹250 चांदी (सिल्वर) की राखी ₹1,500 से ₹3,000

दुकानदारों के अनुसार, इस वर्ष हर बजट के ग्राहकों के लिए बेहतर विकल्प मौजूद हैं, जिससे बाजार में खरीदारों का उत्साह बना हुआ है।