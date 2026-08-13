कोल्हान में बारिश जारी: स्वर्णरेखा का बढ़ा जलस्तर, चांडिल डैम के खुले 6 गेट, प्रशासन बोला- बाढ़ का खतरा नहीं
बंगाल की खाड़ी में बने गहरे डिप्रेशन के कारण कोल्हान में लगातार बारिश हो रही है, जिससे स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ गया है और चांडिल डैम के छह गेट खोल ...और पढ़ें
HighLights
स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ा, बाढ़ का कोई खतरा नहीं।
निचले इलाकों में जलजमाव, नालियों की सफाई जारी।
24 घंटे के बारिश के आंकड़े
मौसम विज्ञान केंद्र, रांची के अनुसार जमशेदपुर और पूर्वी सिंहभूम जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान 26.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। वहीं कोल्हान के अन्य जिलों की बात करें तो:
- चाईबासा: 7.2 मिमी
- सरायकेला: 12.5 मिमी
निचले इलाकों में जलजमाव, नदियां नियंत्रण में
अगले 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान
मौसम विभाग ने 14 से 18 अगस्त तक के लिए पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया है कि इस दौरान आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे।
जमशेदपुर और कोल्हान के अधिकांश हिस्सों में गरज के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है।
आने वाले दो दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से काफी राहत मिलेगी।