कोल्हान में बारिश जारी: स्वर्णरेखा का बढ़ा जलस्तर, चांडिल डैम के खुले 6 गेट, प्रशासन बोला- बाढ़ का खतरा नहीं

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। बंगाल की खाड़ी में बने गहरे डिप्रेशन (Gahre Depression) के सक्रिय होने से जमशेदपुर सहित पूरे कोल्हान प्रमंडल में लगातार बारिश का दौर जारी है।

बारिश के कारण स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसे नियंत्रित करने के लिए सरायकेला-खरसावां स्थित चांडिल डैम के छह रेडियल गेटों को आधा-आधा मीटर तक खोल दिया गया है। इसके अलावा दो स्लुइस गेट भी खोले गए हैं।

हालांकि, जिला प्रशासन ने स्थानीय नागरिकों को आश्वस्त करते हुए स्पष्ट किया है कि इससे शहर में बाढ़ का कोई खतरा नहीं है। नदी का बहाव पूरी तरह सामान्य और नियंत्रण में है।

24 घंटे के बारिश के आंकड़े

मौसम विज्ञान केंद्र, रांची के अनुसार जमशेदपुर और पूर्वी सिंहभूम जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान 26.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। वहीं कोल्हान के अन्य जिलों की बात करें तो:

चाईबासा: 7.2 मिमी

सरायकेला: 12.5 मिमी लगातार हो रही बारिश से चांडिल डैम का जलस्तर बढ़कर 179.81 मीटर तक पहुंच गया है। डैम की सुरक्षा और जलस्तर को सुरक्षित सीमा के भीतर बनाए रखने के लिए प्रबंधन द्वारा नियंत्रित तरीके से पानी छोड़ा जा रहा है। निचले इलाकों में जलजमाव, नदियां नियंत्रण में बारिश के कारण शहर के बर्मामाइंस, कदमा, सोनारी और बागबेड़ा जैसे निचले इलाकों में पानी भर गया है। प्रशासनिक अधिकारियों ने साफ किया है कि यह जलजमाव स्थानीय नालियों के जाम) होने की वजह से हुआ है, न कि नदियों के उफान के कारण। नगर निकाय की टीमें प्रभावित इलाकों में मुस्तैदी से जल निकासी के काम में जुटी हुई हैं और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। अगले 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान मौसम विभाग ने 14 से 18 अगस्त तक के लिए पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया है कि इस दौरान आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे।