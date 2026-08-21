गैस का दबाव बढ़ा तो खुला सेफ्टी वाल्व, नमी से घना धुंध

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। साकची स्थित टाटा स्टील परिसर में संचालित प्रैक्सएयर (लिंडे इंडिया) प्लांट से बुधवार रात अचानक गैस रिलीज होने और साकची-बिष्टुपुर इलाके में घना धुंध छाने के मामले में प्रारंभिक तकनीकी वजह सामने आई है।

जांच के अनुसार, प्लांट की पाइपलाइन में ऑक्सीजन गैस का दबाव निर्धारित क्षमता से अधिक बढ़ गया था। संभावित खतरे को टालने के लिए ऑटोमैटिक सेफ्टी वाल्व खुद-ब-खुद एक्टिवेट हो गया, जिससे अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन गैस बाहर निकल गई।

नमी और ठंडी ऑक्सीजन के मिलन से बना स्मॉग

बुधवार को बारिश के कारण वातावरण में नमी का स्तर काफी अधिक था। पाइपलाइन से बाहर निकली अत्यधिक ठंडी ऑक्सीजन गैस जैसे ही हवा के संपर्क में आई, वहां मौजूद नमी तुरंत संघनित (Condense) हो गई।

गरमनाला का इलाका निचली सतह पर स्थित होने के कारण यह धुंध जमीन के करीब फैल गई, जिससे साकची-बिष्टुपुर क्षेत्र में दृश्यता (Visibility) घटकर महज 10 मीटर तक रह गई और वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई।

कंपनी ने कहा- स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं

टाटा स्टील में स्टील निर्माण प्रक्रिया के लिए बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन का उपयोग होता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ओवर-प्रेशर की स्थिति में सेफ्टी वाल्व का खुलना एक सामान्य सुरक्षा प्रक्रिया है, जो पाइपलाइन को फटने या बड़े नुकसान से बचाती है।

कंपनी प्रबंधन और टाटा स्टील ने स्पष्ट किया है कि रिलीज हुई गैस शुद्ध ऑक्सीजन थी, जो बिल्कुल भी जहरीली नहीं है और इससे जनस्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

सायरन अलर्ट की आवश्यकता पर जोर

यद्यपि गैस स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं थी, लेकिन अचानक विजिबिलिटी कम होने से सड़कों पर भीषण हादसे का खतरा बन गया था।

स्थानीय लोगों का मानना है कि आपात स्थिति में आसपास के नागरिकों को सतर्क करने के लिए कंपनी को सायरन या पब्लिक अलर्ट सिस्टम सक्रिय करना चाहिए।

पिछले 5 वर्षों में गैस रिलीज की प्रमुख घटनाएं: