जमशेदपुर में सड़क के गड्ढे ने ली युवक की जान, अनियंत्रित बाइक से गिरने पर कार ने रौंदा; चालक की तलाश जारी

जासं, जमशेदपुर। मानगो थाना क्षेत्र स्थित छोटा पुल के समीप शनिवार शाम सड़क के गड्ढे के कारण हुए दर्दनाक हादसे में 18 वर्षीय बाइक सवार आयुष कुमार की मौत हो गई।

गंभीर रूप से घायल आयुष ने टाटा मुख्य अस्पताल (TMH) में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक सीतारामडेरा थाना क्षेत्र के भुइयांडीह, बाबूडीह बस्ती का रहने वाला था और दूध आपूर्ति का काम करता था।

गड्ढे से अनियंत्रित हुई बाइक, पीछे से कार ने मारी टक्कर

घटना शनिवार शाम करीब पांच बजे की है। आयुष अपनी बाइक से दूध पहुंचाने जा रहा था। मानगो छोटा पुल के पास सड़क पर बने गहरे गड्ढे के कारण उसकी बाइक अचानक अनियंत्रित हो गई, जिससे वह सड़क पर गिर पड़ा।

इसी दौरान पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में आयुष बुरी तरह घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों के प्रयासों के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी।

परिवार में मातम, जर्जर सड़क पर आक्रोश

आयुष के चाचा रंजीत ने बताया कि वह अपने परिवार का बड़ा बेटा था। उसकी असमय मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया।

परिजनों ने सड़क की बदहाल स्थिति पर गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि छोटा पुल पर जगह-जगह बने जानलेवा गड्ढों के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से मरम्मत कराने की कोई पहल नहीं की जा रही है।

फरार कार चालक की तलाश में जुटी पुलिस

हादसे के बाद कार चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। मानगो थाना पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी चालक की धरपकड़ में जुट गई है।

पुलिस दुर्घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है, ताकि कार के नंबर और चालक की पहचान की जा सके।