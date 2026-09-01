जमशेदपुर पुलिस का एक्शन: वांछित माओवादियों के पोस्टर जारी, एमजीएम से घाटशिला तक खुफिया तंत्र अलर्ट

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम जिले के दलमा और आसपास के जंगलों में माओवादी गतिविधियों को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों ने अभियान तेज कर दिया है।

सुरक्षा एजेंसियों ने 1 करोड़ रुपये के इनामी नक्सली असीम मंडल उर्फ आकाश समेत छह वांछित माओवादियों के तस्वीर वाले पोस्टर जारी किए हैं।

इन पोस्टरों को दलमा से सटे सीमावर्ती गांवों, प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा कर ग्रामीणों से गुप्त सूचना देने की अपील की जा रही है।

पोस्टर में शामिल हैं ये इनामी नक्सली:

जारी किए गए पोस्टर में नक्सलियों की तस्वीर, नाम और उन पर घोषित इनाम की राशि स्पष्ट रूप से दर्ज की गई है:





असीम मंडल उर्फ आकाश: 1 करोड़ रुपये

राम प्रसाद उर्फ सचिन: 15 लाख रुपये

मीता: 10 लाख रुपये

मंगल सिंह सरदार: 5 लाख रुपये

मालती मुर्मू: 2 लाख रुपये

बुलू महतो: 1 लाख रुपये