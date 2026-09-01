जमशेदपुर पुलिस का एक्शन: वांछित माओवादियों के पोस्टर जारी, एमजीएम से घाटशिला तक खुफिया तंत्र अलर्ट
जमशेदपुर पुलिस ने दलमा और आसपास के जंगलों में माओवादी गतिविधियों को खत्म करने के लिए अभियान तेज कर दिया है।
HighLights
पुलिस ने दलमा में माओवादी गतिविधियों के खिलाफ अभियान तेज किया।
ग्रामीणों से गुप्त सूचना देने की अपील, इनाम की घोषणा।
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम जिले के दलमा और आसपास के जंगलों में माओवादी गतिविधियों को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों ने अभियान तेज कर दिया है।
सुरक्षा एजेंसियों ने 1 करोड़ रुपये के इनामी नक्सली असीम मंडल उर्फ आकाश समेत छह वांछित माओवादियों के तस्वीर वाले पोस्टर जारी किए हैं।
इन पोस्टरों को दलमा से सटे सीमावर्ती गांवों, प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा कर ग्रामीणों से गुप्त सूचना देने की अपील की जा रही है।
पोस्टर में शामिल हैं ये इनामी नक्सली:
जारी किए गए पोस्टर में नक्सलियों की तस्वीर, नाम और उन पर घोषित इनाम की राशि स्पष्ट रूप से दर्ज की गई है:
- असीम मंडल उर्फ आकाश: 1 करोड़ रुपये
- राम प्रसाद उर्फ सचिन: 15 लाख रुपये
- मीता: 10 लाख रुपये
- मंगल सिंह सरदार: 5 लाख रुपये
- मालती मुर्मू: 2 लाख रुपये
- बुलू महतो: 1 लाख रुपये
एमजीएम से घाटशिला तक सघन निगरानी और सर्च ऑपरेशन
पुलिस प्रशासन ने एमजीएम, पटमदा, बोड़ाम, घाटशिला और दलमा के तटीय क्षेत्रों में पोस्टर अभियान चलाया है। ग्रामीणों को आश्वस्त किया गया है कि माओवादियों की संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।
उन्हें घोषित इनाम की राशि भी दी जाएगी। पोस्टर अभियान के साथ-साथ पुलिस और कोबरा (CoBRA) बटालियन द्वारा दलमा के घने जंगलों में संयुक्त कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
मदन महतो की गिरफ्तारी के बाद असीम दस्ते पर कसता शिकंजा
सरायकेला-खरसावां जिले से मदन महतो की गिरफ्तारी के बाद अब सुरक्षा एजेंसियों का पूरा ध्यान असीम मंडल और उसके दस्ते पर केंद्रित हो गया है।
पुलिस को आशंका है कि असीम अपने पांच साथियों के साथ दलमा या उससे लगे सीमावर्ती जंगलों में शरण लिए हुए है।
पुलिस की रणनीति स्पष्ट है कि ग्रामीणों के सहयोग से स्थानीय सूचना तंत्र को मजबूत करना और जंगलों में लगातार दबिश देकर माओवादियों के प्रभाव को खत्म करना।