जमशेदपुर पुलिस का बड़ा सर्च ऑपरेशन: दलमा के जंगलों में 1 करोड़ के इनामी माओवादी आकाश की तलाश जारी

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। एक करोड़ रुपये के इनामी नक्सली असीम मंडल उर्फ आकाश और उसके दस्ते की घेराबंदी को लेकर दलमा तथा आसपास के बीहड़ जंगलों में पुलिस और सीआरपीएफ (CRPF) का संयुक्त सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है।

सुरक्षा एजेंसियां जंगल में दस्ते की हर गतिविधि पर बारीक नजर बनाए हुए हैं और इलाके की नाकाबंदी कर घेराबंदी की रणनीति पर काम कर रही हैं।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, कुछ समय पहले ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि असीम मंडल अपने दस्ते के साथ आत्मसमर्पण कर सकता है।

हालांकि, दलमा क्षेत्र में वर्तमान गतिविधियों और मूवमेंट को देखते हुए फिलहाल सरेंडर की संभावनाएं नजर नहीं आ रही हैं। खुफिया इनपुट हैं कि दस्ता दलमा और इससे सटे जंगलों में फिर से पैर पसारने की फिराक में है।

हाल ही में कोल्हान डीआईजी अनुरंजन किस्पोट्टा की अध्यक्षता में पुलिस व सीआरपीएफ के वरीय अधिकारियों की एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई थी।

बैठक में दलमा व आसपास के संवेदनशील इलाकों में असीम मंडल और उसके आठ सक्रिय सदस्यों को घेरने के लिए रणनीतिक रोडमैप तैयार किया गया था, जिसके बाद से जंगल में कॉम्बिंग ऑपरेशन काफी तेज कर दिया गया है।

सारंडा से निकलकर दलमा को बनाया नया ठिकाना

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, असीम मंडल और उसका दस्ता सारंडा के जंगलों से सुरक्षित निकलकर दलमा इलाके में दाखिल हुआ है।

वहीं, बीते दिनों सरायकेला-खरसावां पुलिस ने असीम के दस्ते से जुड़े तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया था। इन गिरफ्तारियों से पुलिस को दस्ते के संभावित ठिकानों, राशन आपूर्ति और मूवमेंट प्लान के बारे में कई अहम जानकारियां मिली हैं।

पुलिस का पूरा फोकस अब असीम मंडल और उसके बचे हुए सदस्यों पर दबाव बनाकर उन्हें सरेंडर कराने या मुठभेड़ में मार गिराने पर टिका है।