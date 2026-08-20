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मानगो और सीतारामडेरा में एक्टिव गिरोह चढ़ा पुलिस के हत्थे: 31 मोबाइल और गहने जब्त, पूर्व में भी जा चुके हैं जेल

By Anwesh Ambashtha Edited By: Sanjeev Kumar
Updated: Thu, 20 Aug 2026 08:22 PM (IST)

जमशेदपुर पुलिस ने छिनतई और वाहन चोरी करने वाले एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने पांच शातिर सदस्यों को गिरफ्तार कर 31 मोबाइल, सोने के आभूषण और चोरी की गाड़ियां बरामद की हैं।

एसएसपी डॉ. एहतेशाम वकारिब ने गुरुवार को प्रेसवार्ता में बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी से शहर के विभिन्न थानों में दर्ज छह आपराधिक मामलों की गुत्थी सुलझ गई है।

एसएसपी डॉ. एहतेशाम वकारिब ने गुरुवार को प्रेसवार्ता में बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी से शहर के विभिन्न थानों में दर्ज छह आपराधिक मामलों की गुत्थी सुलझ गई है।

HighLights

  1. जमशेदपुर पुलिस ने संगठित छिनतई और वाहन चोरी गिरोह का भंडाफोड़ किया।

  2. पांच शातिर सदस्य गिरफ्तार, 31 मोबाइल और सोने के आभूषण बरामद हुए।

  3. गिरोह के पकड़े जाने से शहर के छह आपराधिक मामले सुलझे।

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में छिनतई और वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले एक संगठित गिरोह का जमशेदपुर पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। 
 
पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरोह के पांच शातिर सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से छिनतई व चोरी के 31 मोबाइल फोन, सोने के आभूषण, दो स्कूटी और एक बाइक बरामद की गई है।
 

इन आरोपियों की हुई गिरफ्तारी 

पकड़े गए आरोपियों में सिदगोड़ा थाना क्षेत्र के बागुनहातु निवासी तुषार कालिंदी, सन्नी कालिंदी, लक्ष्मण बागती, आकाश दत्ता उर्फ चेपा और सावन देवगम उर्फ बच्चा शामिल हैं।

छह आपराधिक मामलों का हुआ खुलासा 

एसएसपी डॉ. एहतेशाम वकारिब ने गुरुवार को प्रेसवार्ता में बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी से शहर के विभिन्न थानों में दर्ज छह आपराधिक मामलों की गुत्थी सुलझ गई है। 
 
यह गिरोह सुनसान इलाकों में राहगीरों को निशाना बनाकर मोबाइल, पर्स और चेन की छिनतई करता था। एमजीएम थाना क्षेत्र में एक महिला से सोने का लॉकेट छीनने की घटना में भी यही गिरोह शामिल था। 
 
चोरी की गाड़ियों का इस्तेमाल वे छिनतई की वारदातों को अंजाम देने के लिए करते थे। इस पूरी कार्रवाई में पटमदा डीएसपी दयानंद कुमार और एमजीएम थाना प्रभारी की मुख्य भूमिका रही।
 

आरोपियों का रहा है आपराधिक इतिहास 

एसएसपी ने जानकारी दी कि गिरफ्तार आरोपियों का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। आकाश दत्ता पर बिरसानगर, सिदगोड़ा और मानगो थाने में मामले दर्ज हैं। 
 
सावन देवगम पर एमजीएम, सीतारामडेरा और सिदगोड़ा में छह तथा सन्नी दत्ता पर सिदगोड़ा में मामला दर्ज है। ये आरोपी पूर्व में मादक पदार्थों की खरीद-बिक्री के मामले में भी जेल जा चुके हैं। पुलिस अब चोरी का सामान खरीदने वाले नेटवर्क को खंगाल रही है।