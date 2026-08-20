मानगो और सीतारामडेरा में एक्टिव गिरोह चढ़ा पुलिस के हत्थे: 31 मोबाइल और गहने जब्त, पूर्व में भी जा चुके हैं जेल

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में छिनतई और वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले एक संगठित गिरोह का जमशेदपुर पुलिस ने भंडाफोड़ किया है।

पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरोह के पांच शातिर सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से छिनतई व चोरी के 31 मोबाइल फोन, सोने के आभूषण, दो स्कूटी और एक बाइक बरामद की गई है।

इन आरोपियों की हुई गिरफ्तारी

पकड़े गए आरोपियों में सिदगोड़ा थाना क्षेत्र के बागुनहातु निवासी तुषार कालिंदी, सन्नी कालिंदी, लक्ष्मण बागती, आकाश दत्ता उर्फ चेपा और सावन देवगम उर्फ बच्चा शामिल हैं।



