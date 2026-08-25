महंगे मोबाइल के शौक ने बनाया चोर: जमशेदपुर और आसपास से चुराई गई 17 मोटरसाइकिलें बरामद, तीन दबोचे गए

जासं, जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम जिले की गुड़ाबांधा थाना पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले एक सक्रिय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए तीन शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपितों की निशानदेही पर अलग-अलग स्थानों से चोरी की कुल 17 मोटरसाइकिलें और महंगे मोबाइल फोन बरामद किए हैं।

मामले का खुलासा मंगलवार को ग्रामीण पुलिस अधीक्षक (SP) शुभम खंडेलवाल ने एक प्रेस वार्ता के दौरान किया।

ज्वालकांटा हाईस्कूल के पास छापेमारी में हत्थे चढ़े आरोपी

ग्रामीण एसपी शुभम खंडेलवाल ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गुड़ाबांधा थाना क्षेत्र के ज्वालकांटा स्थित मिलनवीथी हाईस्कूल के समीप कुछ युवक चोरी की मोटरसाइकिलों के साथ जमा हुए हैं।

सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर घेराबंदी कर छापेमारी की और तीनों युवकों को धर दबोचा।





पकड़े गए आरोपितों की पहचान गुड़ाबांधा निवासी प्रभाष महली, जयप्रकाश महली उर्फ प्रकाश और सचिन महली के रूप में हुई है।

शहर से ग्रामीण क्षेत्रों तक फैला था गिरोह का नेटवर्क

कड़ाई से की गई पूछताछ में तीनों आरोपितों ने स्वीकार किया कि वे जमशेदपुर शहर के साथ-साथ आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे।

उनकी निशानदेही पर पुलिस ने विभिन्न जगहों पर छिपाकर रखी गई 17 चोरी की बाइक बरामद कीं। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरोह चुराई गई गाड़ियों को कम दामों में ग्रामीण इलाकों में बेच देता था।

महंगे मोबाइल के शौक ने बनाया बाइक चोर

पुलिस जांच में एक दिलचस्प मोड़ सामने आया है। पूछताछ के दौरान पता चला कि गिरफ्तार तीनों युवकों को महंगे और आधुनिक मोबाइल फोन रखने का बहुत शौक था।

इसी महंगे शौक और जीवनशैली को पूरा करने के लिए वे बाइक चोरी का जरिया अपनाते थे। पुलिस ने इनके पास से कई महंगे मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं।

फिलहाल पुलिस इस बात की गहनता से जांच कर रही है कि गाड़ियाँ बेचने से मिलने वाले पैसों का उपयोग अन्य किन गतिविधियों में किया जा रहा था।

अन्य सदस्यों की तलाश में पुलिस की छापेमारी

ग्रामीण एसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपितों का पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। हालांकि, पूछताछ में उन्होंने गिरोह में शामिल कुछ अन्य सहयोगियों के नाम उजागर किए हैं।

पुलिस की विशेष टीम उनके संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। बरामद की गई 17 बाइकों के संबंध में विभिन्न थानों में दर्ज मुकदमों का मिलान किया जा रहा है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही गिरोह के बाकी सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।