जमशेदपुर पुलिस का बड़ाएक्शन: जुलाई में 21 अपराधी गिरफ्तार, 54 किलो गांजा, ब्राउन शुगर और 10 पिस्टल जब्त

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। शहर में नशे के अवैध कारोबार, अवैध हथियार रखने और फायरिंग की घटनाओं में शामिल अपराधियों के खिलाफ जमशेदपुर पुलिस ने जुलाई 2026 में विशेष अभियान चलाया।

इस कार्रवाई के तहत पुलिस ने कुल 21 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

मादक पदार्थों की बड़ी खेप बरामद

एसएसपी डॉ. एहतेशाम वकारिब ने बताया कि नशीले पदार्थों की तस्करी और बिक्री में संलिप्त अपराधियों के खिलाफ चलाए गए अभियान में 17 मामले दर्ज किए गए।

इस दौरान पुलिस ने 21 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 54 किलोग्राम गांजा और 91.25 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई है।

अवैध हथियारों पर भी कसा शिकंजा

अवैध हथियार रखने और फायरिंग की घटनाओं में शामिल अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए विशेष अभियान में पुलिस ने 10 मामले दर्ज किए।

इस दौरान पुलिस ने 10 देशी पिस्टल, 15 जिंदा कारतूस और 20 खोखा (कारतूस के खोल) बरामद किए।

एसएसपी ने स्पष्ट किया कि शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए असामाजिक गतिविधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू रहेगी। सुरक्षित जमशेदपुर पुलिस का मुख्य संकल्प है।

सप्लायर और नेटवर्क पर पैनी नजर

पुलिस अब नशे के अवैध कारोबार और हथियारों की आपूर्ति से जुड़े मुख्य स्रोतों, सप्लायरों और पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटी है। सभी थाना प्रभारियों को अपने सूचना तंत्र को और अधिक मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं।