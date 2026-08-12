जमशेदपुर पुलिस का बड़ाएक्शन: जुलाई में 21 अपराधी गिरफ्तार, 54 किलो गांजा, ब्राउन शुगर और 10 पिस्टल जब्त
जमशेदपुर पुलिस ने जुलाई में अवैध नशीले पदार्थों और हथियारों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया, जिसमें 21 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई में 54 ...और पढ़ें
HighLights
जुलाई में जमशेदपुर पुलिस ने 21 अपराधियों को गिरफ्तार किया।
54 किलो गांजा और 91 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की गई।
10 देशी पिस्तौल और 15 जिंदा कारतूस बरामद हुए।
मादक पदार्थों की बड़ी खेप बरामद
अवैध हथियारों पर भी कसा शिकंजा
सप्लायर और नेटवर्क पर पैनी नजर
पुलिस अब नशे के अवैध कारोबार और हथियारों की आपूर्ति से जुड़े मुख्य स्रोतों, सप्लायरों और पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटी है। सभी थाना प्रभारियों को अपने सूचना तंत्र को और अधिक मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं।
आम जनता से पुलिस की अपील
एसएसपी ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि उनके पास नशीले पदार्थों की बिक्री, तस्करी या अवैध हथियारों से जुड़ी कोई जानकारी हो, तो वे तुरंत स्थानीय थाना, डायल 112 या पुलिस कंट्रोल रूम के नंबरों (06572431030, 06572431028) पर सूचना दें। सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी।