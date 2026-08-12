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    जमशेदपुर पुलिस का बड़ाएक्शन: जुलाई में 21 अपराधी गिरफ्तार, 54 किलो गांजा, ब्राउन शुगर और 10 पिस्टल जब्त

    By Anwesh Ambashtha Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 11:15 PM (GMT+05:30)

    जमशेदपुर पुलिस ने जुलाई में अवैध नशीले पदार्थों और हथियारों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया, जिसमें 21 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई में 54 ...और पढ़ें

    शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए असामाजिक गतिविधियों पर जीरोटॉलरेंस की नीति लागू रहेगी।

    शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए असामाजिक गतिविधियों पर जीरोटॉलरेंस की नीति लागू रहेगी।

    HighLights

    1. जुलाई में जमशेदपुर पुलिस ने 21 अपराधियों को गिरफ्तार किया।

    2. 54 किलो गांजा और 91 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की गई।

    3. 10 देशी पिस्तौल और 15 जिंदा कारतूस बरामद हुए।

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। शहर में नशे के अवैध कारोबार, अवैध हथियार रखने और फायरिंग की घटनाओं में शामिल अपराधियों के खिलाफ जमशेदपुर पुलिस ने जुलाई 2026 में विशेष अभियान चलाया। 
     
    इस कार्रवाई के तहत पुलिस ने कुल 21 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
     

    मादक पदार्थों की बड़ी खेप बरामद

    एसएसपी डॉ. एहतेशाम वकारिब ने बताया कि नशीले पदार्थों की तस्करी और बिक्री में संलिप्त अपराधियों के खिलाफ चलाए गए अभियान में 17 मामले दर्ज किए गए। 
     
    इस दौरान पुलिस ने 21 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 54 किलोग्राम गांजा और 91.25 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई है।
     

    अवैध हथियारों पर भी कसा शिकंजा

    अवैध हथियार रखने और फायरिंग की घटनाओं में शामिल अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए विशेष अभियान में पुलिस ने 10 मामले दर्ज किए।
     
    इस दौरान पुलिस ने 10 देशी पिस्टल, 15 जिंदा कारतूस और 20 खोखा (कारतूस के खोल) बरामद किए। 
     
    एसएसपी ने स्पष्ट किया कि शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए असामाजिक गतिविधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू रहेगी। सुरक्षित जमशेदपुर पुलिस का मुख्य संकल्प है।
     

    सप्लायर और नेटवर्क पर पैनी नजर

    पुलिस अब नशे के अवैध कारोबार और हथियारों की आपूर्ति से जुड़े मुख्य स्रोतों, सप्लायरों और पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटी है। सभी थाना प्रभारियों को अपने सूचना तंत्र को और अधिक मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं।

     

    आम जनता से पुलिस की अपील


    एसएसपी ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि उनके पास नशीले पदार्थों की बिक्री, तस्करी या अवैध हथियारों से जुड़ी कोई जानकारी हो, तो वे तुरंत स्थानीय थाना, डायल 112 या पुलिस कंट्रोल रूम के नंबरों (06572431030, 06572431028) पर सूचना दें। सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी।