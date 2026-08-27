मानगो सहारा सिटी दुष्कर्म मामला: साक्ष्य बंद, अब 19 आरोपियों के बयान होंगे दर्ज
मानगो के चर्चित सहारा सिटी नाबालिग दुष्कर्म मामले में अभियोजन साक्ष्य का चरण समाप्त हो गया है। अदालत ने 8 ...और पढ़ें
HighLights
सहारा सिटी नाबालिग दुष्कर्म मामले में साक्ष्य चरण समाप्त।
पांच गवाह अपने बयानों से मुकर गए, हुए होस्टाइल।
8 सितंबर को 19 आरोपियों के बयान दर्ज होंगे।
अदालत की कार्रवाई और 8 सितंबर की तिथि
- 19 आरोपियों का प्रतिनिधित्व: मामले में कुल 21 आरोपी हैं। सुनवाई के दौरान 19 आरोपियों के अधिवक्ताओं ने अदालत में उपस्थिति दर्ज कराई, जिन्हें अदालत ने धारा 317 के तहत प्रतिनिधित्व की अनुमति दी।
- दो आरोपी अनुपस्थित: दो अन्य आरोपी शाहिद (इंदरपाल सैनी का मित्र) और लंगड़ा मकसूद कोर्ट में उपस्थित नहीं रहे। इन दोनों के खिलाफ धारा 299 सीआरपीसी के तहत उनकी अनुपस्थिति में ही ट्रायल की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।
- धारा 313 के तहत बयान: अब यह मामला अत्यंत महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गया है। अदालत ने 8 सितंबर 2026 को सभी 19 उपस्थित आरोपियों के बयान धारा 313 के तहत दर्ज करने की तिथि तय की है। इसके बाद मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी।
इसके अतिरिक्त, धारा 319 सीआरपीसी के तहत दाखिल आवेदन (एमसीए संख्या 1224/2026) पर जोर न दिए जाने के कारण उसे निरस्त मान लिया गया।
साथ ही, अभियोजन पक्ष द्वारा नाबालिग के संरक्षक को आरोपी बनाने से संबंधित दी गई अर्जी को भी वापस ले लिया गया।
हाई-प्रोफाइल हस्तियों समेत कई नामजद आरोपी
तीन नामजद आरोपियों को पहले ही मिल चुकी है सजा
उल्लेखनीय है कि पीड़िता के साथ इंद्रपाल सैनी, शिव कुमार महतो और श्रीकांत महतो द्वारा दुष्कर्म किए जाने की प्राथमिकी मानगो थाने में दर्ज कराई गई थी।
आरोपियों ने दुष्कर्म का वीडियो बनाकर पीड़िता को डराया-धमकाया और उससे जबरन देह व्यापार कराया। मामले की जांच के बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया था।
अदालत सुनवाई के बाद मुख्य आरोपियों इंद्रपाल सैनी और शिव कुमार महतो को 25-25 साल की कठोर कारावास की सजा सुना चुकी है।