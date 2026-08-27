मानगो सहारा सिटी दुष्कर्म मामला: साक्ष्य बंद, अब 19 आरोपियों के बयान होंगे दर्ज

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। मानगो के चर्चित सहारा सिटी नाबालिग दुष्कर्म मामले की सुनवाई में अभियोजन साक्ष्य का चरण समाप्त हो गया है।

जमशेदपुर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष पॉक्सो) विमलेश सहाय की अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाहों का परीक्षण पूरा होने के बाद साक्ष्य बंद करने का आदेश जारी किया।

इन पांच प्रमुख गवाहों में मामले के सूचक, पीड़िता (नाबालिग) और एक अन्य महिला शामिल थीं। सुनवाई के दौरान ये तीनों अपने पूर्व बयानों से मुकर गए, जिसके बाद अदालत ने इन्हें होस्टाइल घोषित कर दिया।

अदालत की कार्रवाई और 8 सितंबर की तिथि

27 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत को अवगत कराया कि अभियोजन अब तक पांच गवाहों का परीक्षण करा चुका है और वह किसी नए गवाह को पेश नहीं करना चाहता।

इस पर अभियोजन पक्ष ने भी साक्ष्य बंद करने की अर्जी दी, जिसे दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने स्वीकार कर लिया।

19 आरोपियों का प्रतिनिधित्व: मामले में कुल 21 आरोपी हैं। सुनवाई के दौरान 19 आरोपियों के अधिवक्ताओं ने अदालत में उपस्थिति दर्ज कराई, जिन्हें अदालत ने धारा 317 के तहत प्रतिनिधित्व की अनुमति दी।

दो आरोपी अनुपस्थित: दो अन्य आरोपी शाहिद (इंदरपाल सैनी का मित्र) और लंगड़ा मकसूद कोर्ट में उपस्थित नहीं रहे। इन दोनों के खिलाफ धारा 299 सीआरपीसी के तहत उनकी अनुपस्थिति में ही ट्रायल की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।

धारा 313 के तहत बयान: अब यह मामला अत्यंत महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गया है। अदालत ने 8 सितंबर 2026 को सभी 19 उपस्थित आरोपियों के बयान धारा 313 के तहत दर्ज करने की तिथि तय की है। इसके बाद मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी।



इसके अतिरिक्त, धारा 319 सीआरपीसी के तहत दाखिल आवेदन (एमसीए संख्या 1224/2026) पर जोर न दिए जाने के कारण उसे निरस्त मान लिया गया।

साथ ही, अभियोजन पक्ष द्वारा नाबालिग के संरक्षक को आरोपी बनाने से संबंधित दी गई अर्जी को भी वापस ले लिया गया।



हाई-प्रोफाइल हस्तियों समेत कई नामजद आरोपी इस पॉक्सो एक्ट मामले में राज्य के एक पूर्व मंत्री के भाई गुड्डू गुप्ता, एमजीएम थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी इमदाद अंसारी और तत्कालीन डीएसपी अजय केरकेट्टा समेत कई रसूखदार लोग आरोपी बनाए गए हैं। अन्य आरोपियों में सोनू नैयर, लड्डन उर्फ पाहुल, मैन्यर, दिनेश अग्रवाल, अमित सिंह, मुन्ना धोबी, अजित मिस्त्री उर्फ बुलेट मिस्त्री, उपेंद्र सिंह, शाहिद, अभिषेक मिश्रा (मृत्यु हो चुकी है), लंगड़ा मकसूद, मनोज सहाय, गुरप्रीत सिंह, शंभू द्विवेदी, करीम केबुल वाला, तस्मीम अहमद, राजेश सिंह और तनुश्री नायक के नाम शामिल हैं। तीन नामजद आरोपियों को पहले ही मिल चुकी है सजा उल्लेखनीय है कि पीड़िता के साथ इंद्रपाल सैनी, शिव कुमार महतो और श्रीकांत महतो द्वारा दुष्कर्म किए जाने की प्राथमिकी मानगो थाने में दर्ज कराई गई थी।