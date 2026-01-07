Style Icon : ठंड में इंसान नहीं, अब उनके Pet's भी दिखा रहे हैं विंटर Fashion trend

Language
    By Jitendra Singh Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 02:15 PM (IST)

    जमशेदपुर में ठंड के मौसम में पालतू जानवरों का विंटर फैशन ट्रेंड उभर रहा है। लोग अपने कुत्तों को स्टाइलिश फर जैकेट और ऊनी हुडी पहनाकर सैर करा रहे हैं,

    जमशेदपुर में कुछ इस तरह ठंड में श्‍वान का हो रहा देखभाल।

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। झारखंड में लौहनगरी के नाम से प्रसिद्ध जमशेदपुर की सुबहें अब सिर्फ ठंड और कोहरे से नहीं, बल्कि प्यार और स्टाइल की गर्माहट से भी भर उठी हैं। दिसंबर के अंत और जनवरी की शुरुआत के साथ ही शहर की ठंडी हवाओं में एक अनोखा नजारा दिखाई दे रहा है।
     
    पार्कों और सड़कों पर घूमते पालतू कुत्ते, जो अपने खास विंटर लुक के साथ सबका ध्यान खींच रहे हैं। कहीं फर वाली जैकेट में जर्मन शेफर्ड अकड़कर चल रहा है, तो कहीं ऊनी हूडी में एक पपी अपनी मासूमियत बिखेर रहा है। 
     
    यह सिर्फ फैशन नहीं, बल्कि उन मूक साथियों के प्रति संवेदना का इजहार है, जो सर्दी का अहसास मनुष्यों की तरह ही करते हैं।  

    सड़कों पर दिखा पेट्स का ‘रैंप वॉक’ 

    शहर के कई इलाकों बागबेड़ा, गोविंदपुर, टेल्को और सिदगोड़ा में सुबह का नजारा किसी फैशन शो से कम नहीं दिखता। बागबेड़ा निवासी विनीत सहाय अपने जर्मन शेफर्ड ‘लैला’ का जिक्र करते हुए मुस्कराते हैं। 
     
    वे कहते हैं लैला हमारे परिवार का हिस्सा है। ठंड बढ़ी तो हमने उसके लिए खास मखमली जैकेट मंगवाई। 
     
    जब वह उसे पहनकर टहलने निकलती है, तो मोहल्ले के बच्चे भी उसे देखने दौड़ पड़ते हैं। वहीं गोविंदपुर के विकास श्रीवास्तव कहते हैं कि सुबह की वॉक के दौरान श्वान को ठंड से बचाना हमारी प्राथमिकता होती है। 
     
    अगर उसमें थोड़ा स्टाइल जुड़ जाए, तो वो बोनस है। दुकानों में अब पेट्स के लिए रंग-बिरंगे स्वेटर, हूडी और मैचिंग जूते भी आसानी से मिल जाते हैं। 

    देसी कुत्तों का स्टाइल और आत्मीयता दिल छू लेती है 

    इस ट्रेंड में सिर्फ विदेशी नस्लें ही नहीं, बल्कि देसी श्वान भी पूरे शाही अंदाज में शामिल हो रहे हैं। दीपा कुमार अपने दो देसी पेट्स ‘रानी’ और ‘गोलू’ के लिए खुद ऊनी कपड़े बनाती हैं।
     
    वह बताती हैं कि लोग अक्सर समझते हैं कि देसी कुत्तों को ठंड नहीं लगती, लेकिन ऐसा नहीं है। वो भी हमारे घर के सदस्य हैं। पुराने स्वेटरों से बने उनके कपड़े उन्हें न केवल ठंड से बचाते हैं, बल्कि उन्हें यह एहसास भी कराते हैं कि वे हमारे लिए कितने प्रिय हैं।  

    सेहत और देखभाल पर भी फोकस 

    ठंड में सिर्फ कपड़े ही नहीं, Pet's की सेहत का भी खास ध्यान रखा जा रहा है। सिदगोड़ा के अनिकेत अब अपने Dog को ठंडे फर्श पर नहीं सुलाते। 
     
    उन्होंने जूट की बोरी के नीचे पुराना गद्दा बिछा दिया है ताकि Temperature स्थिर रहे। टेल्को की स्नेहा अपने पेट को सिर्फ हल्का गुनगुना पानी पिलाती हैं। वेटरिनरी डॉक्टरों का कहना है कि सर्दियों में खासकर बुजुर्ग कुत्तों को आर्थराइटिस और जोड़ों में दर्द की समस्या बढ़ जाती है। 
     
    इसी कारण मालिक अब उनके भोजन में उबले Eggs, प्रोटीन और जैतून या सरसों के तेल से हल्की मालिश को उनकी दिनचर्या में शामिल कर रहे हैं। इससे रक्त संचार बेहतर रहता है और वे ऊर्जावान बने रहते हैं।  

    सर्दी में दया और प्रेम के रंग 

    जमशेदपुर के लोग न सिर्फ अपने पालतू श्वानों को, बल्कि गलियों में रहने वाले आवारा कुत्तों को भी इस ठंड में सहारा दे रहे हैं। कई इलाकों में लोग पुराने Sweter, Jacket या बोरे उठाकर उन्हें ओढ़ा रहे हैं। 
     
    कहीं घरों के बाहर दूध और रोटियां रखी जा रही हैं, तो कहीं बच्चों के पुराने कपड़े इन बेसहारा साथियों के नए वस्त्र बन गए हैं। यह पहल बताती है कि सर्दी भले ही तापमान गिरा रही हो, लेकिन शहर के दिलों में इंसानियत और करुणा की गर्माहट बढ़ रही है। 
     
    जमशेदपुर की गलियों में इस समय केवल कोहरे की सफेदी ही नहीं, बल्कि संवेदना की रंगीन परछाइयां भी तैर रही हैं, जो साबित करती हैं कि फैशन और प्यार, दोनों ही दिल से निकलते हैं।