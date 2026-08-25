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जमशेदपुर MGM परिसर से अलग होगा पैरामेडिकल कॉलेज, भिलाई पहाड़ी में अलग कैंपस-हॉस्टल के साथ शुरू होगी पढ़ाई

By Amit Kumar Edited By: Sanjeev Kumar
Updated: Tue, 25 Aug 2026 09:36 PM (IST)

जमशेदपुर में युवाओं के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु भिलाई पहाड़ी में नया पैरामेडिकल कॉलेज स्थापित किया जा रहा है।

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर।(AI Generated Image)

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर।(AI Generated Image)

HighLights

  1. भिलाई पहाड़ी में नया पैरामेडिकल कॉलेज स्थापित होगा।

  2. छात्रों के लिए हॉस्टल और फैकल्टी के लिए आवासीय सुविधा।

  3. एमजीएम अस्पताल में रोजगारपरक कोर्स और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग।

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम जिले के युवाओं के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में रोजगार और तकनीकी शिक्षा के नए अवसर खुलने वाले हैं। 
 
भिलाई पहाड़ी में नया पैरामेडिकल कॉलेज स्थापित करने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कॉलेज के निर्माण के लिए करीब तीन एकड़ जमीन चिह्नित की गई है।
 
फिलहाल विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार की जा रही है। डीपीआर तैयार होने के बाद इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पास अंतिम स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।
 
विभाग से प्रशासनिक मंजूरी और बजट आवंटित होते ही कॉलेज भवन के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
 

हॉस्टल और आवासीय परिसर की होगी व्यवस्था

वर्तमान में पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों की पढ़ाई एमजीएम (MGM) मेडिकल कॉलेज परिसर में ही संचालित होती है। नया संस्थान बनने के बाद विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए एक अलग, आधुनिक और व्यवस्थित कैंपस मिलेगा। 
 
संस्थान में छात्र-छात्राओं के लिए हॉस्टल सुविधा प्रस्तावित है, जिससे ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों को रहने की समस्या नहीं होगी। इसके अलावा फैकल्टी व कर्मचारियों के लिए आवासीय व्यवस्था भी विकसित की जाएगी।
 

जॉब ओरिएंटेड कोर्स और रोटेशनल ट्रेनिंग

नवनिर्मित कॉलेज में मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ओटी असिस्टेंट, एक्स-रे एवं रेडियोलॉजी टेक्निशियन, डायलिसिस टेक्निशियन, ऑप्थैल्मिक असिस्टेंट तथा इमरजेंसी केयर मैनेजमेंट जैसे कई रोजगारपरक कोर्स कराए जाएंगे। 
 
थ्योरी के साथ-साथ प्रैक्टिकल दक्षता बढ़ाने के लिए छात्रों की एमजीएम अस्पताल में रोटेशनल क्लिनिकल ट्रेनिंग कराई जाएगी, जिससे उन्हें अस्पताल के वास्तविक माहौल में काम करने का अनुभव मिलेगा।