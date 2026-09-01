विश्व अल्जाइमर माह: भूलने को बुढ़ापे का असर समझकर न करें नजरअंदाज, जानिए कौन से संकेत हैं खतरनाक

अमित तिवारी, जमशेदपुर। उम्र बढ़ने के साथ छोटी-छोटी बातें भूल जाना अक्सर सामान्य माना जाता है। लेकिन जब यह समस्या रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करने लगे, परिचित रास्ते अनजान लगने लगें और अपनों की पहचान धुंधली होने लगे।

इसे महज बुढ़ापे का असर समझकर नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी है जो धीरे-धीरे व्यक्ति की याददाश्त, सोचने-समझने और स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता को छीन लेती है।



विश्व अल्जाइमर माह के अवसर पर लोगों को इसके शुरुआती संकेतों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से पूर्वी सिंहभूम जिले के सभी प्रमुख अस्पतालों में 1 से 30 सितंबर तक विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।





अस्पतालों में 500 से अधिक मरीज

पूर्वी सिंहभूम जिले के एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल (MGM), सदर अस्पताल और टाटा मुख्य अस्पताल (TMH) के आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में करीब 500 से अधिक लोग अल्जाइमर से पीड़ित हैं।

हालांकि, स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि जागरूकता की कमी और समय पर स्क्रीनिंग न होने के कारण कई मरीज अस्पतालों तक नहीं पहुंच पाते, जिससे वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है।





तारीख, समय और अपनों को भूलना गंभीर संकेत

सदर अस्पताल के मनोचिकित्सक डॉ. दीपक गिरी के अनुसार, कभी-कभार सामान रखकर भूलना सामान्य बात हो सकती है।

लेकिन जब मरीज हाल ही में घटी घटनाएं भूलने लगे, एक ही सवाल बार-बार दोहराए या नियमित कामों में असमंजस महसूस करे, तो यह अल्जाइमर का लक्षण है।

बीमारी के गंभीर होने पर मरीज तारीख, समय और स्थान को लेकर भ्रमित हो जाता है तथा परिवार के सदस्यों को पहचानने में भी असमर्थ हो जाता है।





उम्र और अस्वस्थ जीवनशैली प्रमुख जोखिम कारक

अल्जाइमर का कोई एक निश्चित कारण नहीं है, लेकिन बढ़ती उम्र इसका सबसे बड़ा जोखिम कारक है। इसके अलावा आनुवंशिक कारण (जैनिटिक्स), उच्च रक्तचाप (बीपी), मधुमेह (शुगर), मोटापा, शारीरिक निष्क्रियता और धूम्रपान जैसी आदतें भी इस बीमारी के खतरे को काफी हद तक बढ़ा देती हैं।





समय पर जांच से संभव है बेहतर देखभाल

यद्यपि अल्जाइमर का शत-प्रतिशत इलाज अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन शुरुआती अवस्था में पहचान होने पर दवाओं और थेरेपी के माध्यम से इसके लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है। इससे मरीज के परिजन उसकी देखभाल की सही योजना बना सकते हैं।