Mission Admission: जमशेदपुर में नर्सरी की 10 हजार सीटों के लिए आवेदन शुरू, 300-600 रुपये तय की गई फॉर्म फीस

जासं, जमशेदपुर। जमशेदपुर शहर के करीब 40 निजी स्कूलों ने सत्र 2027-28 की प्रवेश कक्षा (नर्सरी) में ऑनलाइन आवेदन के लिए तिथियों की घोषणा कर दी है।

जमशेदपुर पब्लिक स्कूल (जेपीएस) बारीडीह और मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल (एमएनपीएस) बिष्टुपुर में मंगलवार से फॉर्म मिलना शुरू हो गया है।

शहर के निजी स्कूलों में नर्सरी की कुल 10,000 सामान्य सीटों पर एडमिशन होगा, जबकि 2,500 सीटें शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रखी गई हैं।

स्कूलों की वेबसाइट से डाउनलोड होंगे फॉर्म

अभिभावक संबंधित स्कूलों की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म का शुल्क विभिन्न स्कूलों में ₹300 से ₹600 के बीच निर्धारित किया गया है।

आवेदन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद चुने गए बच्चों की अंतिम सूची जनवरी के तीसरे सप्ताह में स्कूलों के सूचना बोर्ड पर जारी की जाएगी।

लोयोला, सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट, कार्मेल और चर्च स्कूल बेल्डीह ने फिलहाल अपनी तिथियां घोषित नहीं की हैं। अमूमन लोयोला व कॉन्वेंट के फॉर्म नवंबर में जारी होते हैं।

औसतन प्रत्येक स्कूल में 150 सीटें हैं और करीब डेढ़ लाख से अधिक फॉर्म बिकने का अनुमान है।

किस स्कूल में कब से कब तक मिलेंगे फॉर्म:

जमशेदपुर पब्लिक स्कूल (JPS), बारीडीह: 15 सितंबर से 15 अक्टूबर मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल (MNPS), बिष्टुपुर: 15 सितंबर से 20 अक्टूबर केरला समाजम मॉडल स्कूल (KSMS), गोलमुरी: 17 सितंबर से 17 अक्टूबर जुस्को स्कूल (कदमा, काशीडीह व साउथपार्क): 18 सितंबर से (संभावित) बाल्डविन फार्म एरिया हाई स्कूल, कदमा: 18 सितंबर से 18 अक्टूबर गुलमोहर स्कूल, टेल्को: 19 सितंबर से 31 अक्टूबर विवेक विद्यालय, छोटागोविंदपुर: 21 सितंबर से 15 अक्टूबर श्री कृष्ण पब्लिक स्कूल, बिष्टुपुर: 21 सितंबर से 20 अक्टूबर डीएवी बिष्टुपुर: 21 सितंबर से 5 अक्टूबर केरला पब्लिक स्कूल (कदमा, मानगो व गम्हरिया): 25 सितंबर से 25 अक्टूबर चिन्मया विद्यालय, टेल्को: 30 सितंबर से 30 अक्टूबर दयानंद पब्लिक स्कूल, साकची: 1 अक्टूबर से 1 नवंबर हिलटॉप स्कूल, टेल्को: 1 अक्टूबर से 10 नवंबर तारापोर स्कूल, एग्रिको: 1 अक्टूबर से 1 नवंबर राजेंद्र विद्यालय, साकची: 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर सेंट मेरीज इंग्लिश हाई स्कूल, बिष्टुपुर: 3 अक्टूबर से 16 अक्टूबर एडीएलएस सनशाइन इंग्लिश स्कूल, कदमा: 5 अक्टूबर से 5 नवंबर जेएच तारापोर, धतकीडीह: 9 अक्टूबर से 8 नवंबर डीबीएमएस इंग्लिश हाई स्कूल, कदमा: दुर्गा पूजा से पहले (तिथि जल्द)



उम्र सीमा और पात्रता मानदंड

नर्सरी में प्रवेश के लिए बच्चों की न्यूनतम उम्र 3 वर्ष निर्धारित की गई है। अधिकांश स्कूलों ने बच्चों की जन्म तिथि वर्ष 2023 से 2024 के बीच मांगी है। कुछ प्रमुख कट-ऑफ तिथियां: