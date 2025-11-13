Jamshedpur News: बर्मामाइंस थाना के मुंशी की दंबगई, पार्किंग कर्मी को थाना ले जाकर पीटा
जमशेदपुर के बर्मामाइंस थाने में एक मुंशी द्वारा पार्किंग कर्मी को थाने में ले जाकर पीटने का मामला सामने आया है। पार्किंग को लेकर हुए विवाद के बाद मुंशी ने कथित तौर पर कर्मी के साथ मारपीट की। पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई है, और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। टाटानगर बर्मामाइंस छोर पर पार्किंग परिसर में बुधवार की रात बर्मामाइंस थाना के मुंशी राजीव कुमार ने दबंगई दिखाते हुए एक युवक की थाना ले जाकर जमकर पिटाई कर दी।
दरअसल, पूरा विवाद पार्किंग में खड़े युवक की बाइक को मुंशी की कार द्वारा ठोकर मारे जाने के बाद विवाद उत्पन्न हो गया। पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार राजीव कुमार अपने निजी कार लेकर पार्किंग में दाखिल हुआ और लगातार तेज हॉर्न बजाने लगा।
इस दौरान वहां खड़की एक बाइक को टक्कर मारी दी। सिर्फ यही नहीं बाइके पास खड़े युवक पर कार चढ़ाने की कोशिश करने का आरोप भी मुंशी पर लगाया। घटना के दौरान जब पार्किंग कर्मी पवन ने इसका विरोध किया और मुंशी को समझाने की कोशिश की तो स्थिति और बिगड़ गई।
बताया जा रहा है कि राजीव कुमार ने पवन से मारपीट शुरू कर दी और गाली गलौज करने लगा। इसके बाद मुंशी से थाने की पेट्रोलिंग पार्टी को मौके पर बुलाया और पवन को जबरन अपने साथ ले गए।
थाने में पुलिस पर पार्किंग कर्मी की पिटाई का आरोप भी लगा है। घटना की सूचना मिलते ही अन्य पार्किंग कर्मी और स्थानीय लोग थाना पहुंचे। इसके बाद लोगों ने पार्किंग कर्मी की रिहाई की मांग को लेकर हंगामा किया।
बढ़ते विरोध के कारण अंतत: बर्मामाइंस पुलिस ने पवन को छोड़ दिया। पवन ने मीडिया को बताया कि मुंशी पूरी तरह नशे में था और उसने पहले पार्किंग में तोड़फोड़ करने के साथ-साथ गाली-गलौज की। घटना की जानकारी मिलने ही रेलवे प्रशासन और स्थानीय पुलिस अधिकारी भी हरकत में आ गए हैं।
