Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

सांसद विद्युत महतो की पहल: बंगाल सीमा की ट्रेंच से ब्लॉक्ड हाथी कॉरिडोर खुलेगा, धालभूमगढ़ एयरपोर्ट को जल्द NOC

By Jitendra Singh Edited By: Sanjeev Kumar
Updated: Tue, 18 Aug 2026 10:39 PM (IST)

जमशेदपुर सांसद विद्युत बरण महतो ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मिलकर धालभूमगढ़ एयरपोर्ट के लिए जल्द NOC और हाथियों के प्राकृतिक कॉरिडोर को बहाल करने की मांग की।

जमशेदपुर के सांसद विद्युत बरण महतो ने नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की।

जमशेदपुर के सांसद विद्युत बरण महतो ने नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की।

HighLights

  1. धालभूमगढ़ एयरपोर्ट के लिए NOC जल्द जारी करने का आग्रह।

  2. हाथियों के प्राकृतिक कॉरिडोर को बहाल करने की मांग की गई।

  3. केंद्रीय मंत्री ने दोनों मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया।

जासं, जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम जिले में बेकाबू हो रहे जंगली हाथियों के आतंक और वर्षों से लंबित धालभूमगढ़ एयरपोर्ट परियोजना को लेकर केंद्र सरकार अब एक्शन मोड में आ गई है। 
 
जमशेदपुर के सांसद विद्युत बरण महतो ने नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात कर इन दोनों ज्वलंत समस्याओं पर त्वरित हस्तक्षेप की मांग की। 
 

बंगाल की खाई से ब्लॉक हुआ हाथियों का प्राकृतिक मार्ग 

केंद्रीय मंत्री ने दोनों ही मामलों का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए शीघ्र समाधान का ठोस भरोसा दिया है। बैठक के दौरान सांसद ने चाकुलिया, डुमरिया और ओडिशा-पश्चिम बंगाल सीमा से सटे क्षेत्रों में हाथी-मानव संघर्ष की जमीनी तस्वीर पेश की। 
 
उन्होंने बताया कि बीते एक दशक में हाथियों के हमले में 47 ग्रामीणों की जान जा चुकी है, जबकि फसलों और घरों का भारी नुकसान हुआ है।
 
इस समस्या की मुख्य वजह पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में खोदी गई गहरी खाइयां (ट्रेंच) हैं। इनसे हाथियों का प्राकृतिक कॉरिडोर ब्लॉक हो गया है और वे अपने प्राकृतिक निवास की ओर वापस नहीं लौट पा रहे हैं। 
 
इसके अतिरिक्त, वन विभाग द्वारा क्षेत्र में बनाए जा रहे पार्क से भी हाथियों की आवाजाही प्रभावित हुई है। सांसद ने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार तीनों राज्यों (झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल) के प्रधान मुख्य वन संरक्षकों (पीसीसीएफ) व जिला प्रशासन की उच्चस्तरीय बैठक बुलाकर कॉरिडोर को तुरंत बहाल करे। 
 
इस पर केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को स्थल का दौरा कर जमीनी आकलन करने और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी किए।
 

19 बिंदुओं का जवाब अपलोड करने की प्रक्रिया तेज 

सांसद ने द्वितीय विश्व युद्ध काल के धालभूमगढ़ एयरफील्ड पर एयरपोर्ट निर्माण का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। वर्ष 2019 में शिलान्यास होने के बावजूद वन एवं पर्यावरण अनापत्ति (एनओसी) न मिलने के कारण यह परियोजना रुकी हुई है। 
 
वर्तमान में नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा पूछे गए 19 बिंदुओं पर वन विभाग प्रतिवेदन तैयार कर 'परिवेश पोर्टल' पर अपलोड कर रहा है।
 
सांसद ने आग्रह किया कि पर्यावरण मंत्रालय की ओर से जल्द से जल्द अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाए।
 
केंद्रीय मंत्री ने आश्वस्त किया कि वे स्वयं इस मामले की निगरानी कर संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द एनओसी जारी करने का निर्देश देंगे। 
 
झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की कनेक्टिविटी, व्यापारिक सुगमता और औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण से यह बेहद महत्वपूर्ण योजना है। 
 
इन दोनों संवेदनशील मुद्दों के हल होने से जहां कोल्हान क्षेत्र में हवाई कनेक्टिविटी को नई दिशा मिलेगी, वहीं सीमावर्ती ग्रामीणों को भी जंगली हाथियों के भय से मुक्ति मिल सकेगी।