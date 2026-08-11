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    जमशेदपुर में दमा व सांस की बीमारियों का बेहतर इलाज; सदर और एमजीएम अस्पताल में जल्द खुलेंगे चेस्ट क्लीनिक

    By Amit Kumar Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 10:27 PM (IST)

    जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल और सदर अस्पताल में जल्द ही समर्पित चेस्ट क्लीनिक खोले जाएंगे। इन क्लीनिकों में दमा, सांस फूलने संबंधी बीमारियो ...और पढ़ें

    मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दोनों अस्पतालों के चिकित्सकों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की।

    मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दोनों अस्पतालों के चिकित्सकों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की।

    HighLights

    1. दमा, सांस फूलने जैसी बीमारियों का मिलेगा बेहतर इलाज।

    2. प्रदूषण जनित श्वसन रोगों की होगी विशेष स्क्रीनिंग।

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। सांस और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है।
     
    जमशेदपुर स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल (एमजीएम) मेडिकल कॉलेज अस्पताल और सदर अस्पताल में समर्पित चेस्ट क्लीनिक (Chest Clinic) खोलने की योजना है। 
     
    इस नई व्यवस्था को लेकर मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दोनों अस्पतालों के चिकित्सकों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण ऑनलाइन बैठक की।
     

    शुरुआती जांच से लेकर बेहतर इलाज तक की होगी व्यवस्था

    बैठक में चेस्ट क्लीनिक की आवश्यकता, उसकी भावी कार्यप्रणाली और मिलने वाली सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

    इस क्लीनिक में लंबे समय से जारी खांसी, सांस फूलना, सीने में जकड़न, दमा और श्वसन संबंधी अन्य गंभीर शिकायतों वाले मरीजों की विशेष जांच की जाएगी।

    अस्पताल की सामान्य ओपीडी में आने वाले ऐसे मरीजों को तुरंत चेस्ट क्लीनिक के लिए रेफर किया जाएगा। यहां मरीजों की शुरुआती स्क्रीनिंग के आधार पर बीमारी की गंभीरता तय होगी। 
     
    आगे के सटीक उपचार की दिशा निर्धारित की जा सकेगी। इससे मरीजों को सही समय पर विशेषज्ञ सलाह और इलाज मिल सकेगा।
     

    प्रदूषण से होने वाली बीमारियों की होगी स्क्रीनिंग

    लौहनगरी और आसपास के क्षेत्रों में धूल, धुएं और औद्योगिक प्रदूषण के लगातार संपर्क में रहने के कारण लोगों में श्वसन संबंधी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। 
     
    चेस्ट क्लीनिक में वायु प्रदूषण से प्रभावित मरीजों की विशेष स्क्रीनिंग की जाएगी, ताकि बीमारी के संभावित जोखिमों की समय रहते पहचान की जा सके।
     

    हाई रिस्क मरीजों का बनेगा रिकॉर्ड, होगा फॉलोअप

    क्लीनिक के माध्यम से गंभीर स्थिति वाले (हाई रिस्क) मरीजों की पहचान कर उनका एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा और उनका नियमित फॉलोअप भी लिया जाएगा।

    पूर्वी सिंहभूम के सिविल सर्जन डॉ. साहिर पाल ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ हुई बैठक में क्लीनिक के संचालन की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। 
     
    आवश्यक लॉजिस्टिक्स और तैयारियों को पूरा कर जल्द ही दोनों अस्पतालों में यह सेवा आम जनता के लिए बहाल कर दी जाएगी।