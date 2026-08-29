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पुराने अस्पताल की चाबी से खुला लिफ्ट का ताला! एमजीएम में आधे घंटे तक फंसे रहे 15 मरीज, 12 में से 9 लिफ्ट पहले से खराब

By Amit Kumar Edited By: Sanjeev Kumar
Updated: Sat, 29 Aug 2026 08:37 PM (IST)

जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में बिजली गुल होने के कारण लिफ्ट में 15 से अधिक लोग आधे घंटे तक फंसे रहे, जिनमें मरीज और बच्चे शामिल थे।

एमजीएम अस्‍पताल में करीब आधे घंटे तक लिफ्ट में फंसे रहने के कारण अंदर भारी अफरा-तफरी मच गई।

एमजीएम अस्‍पताल में करीब आधे घंटे तक लिफ्ट में फंसे रहने के कारण अंदर भारी अफरा-तफरी मच गई।

HighLights

  1. एमजीएम अस्पताल में बिजली गुल होने से लिफ्ट फंसी।

  2. अस्पताल में 9 लिफ्ट पहले से ही खराब पड़ी हैं।

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल, महात्मा गांधी मेमोरियल (एमजीएम) मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शनिवार को हादसा होते-होते बचा। 
 
दोपहर करीब दो बजे अचानक बिजली गुल होने से लिफ्ट नंबर पांच चार और पांच मंजिला भवन के बीच अचानक बंद हो गई। लिफ्ट में बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और व्हीलचेयर पर सवार एक गंभीर मरीज समेत 15 से अधिक लोग सवार थे। 
 

दम घुटने लगा तो चिल्लाने लगे लोग 

करीब आधे घंटे तक लिफ्ट में फंसे रहने के कारण अंदर भारी अफरा-तफरी मच गई। अंदर फंसे सोनारी निवासी मरीज के परिजन महेंद्र ने आपबीती सुनाते हुए बताया कि लिफ्ट बंद होते ही गहरा अंधेरा छा गया। 
 
शुरुआत में लोगों ने बिजली आने का इंतजार किया, लेकिन 5 मिनट से ज्यादा समय बीतने पर अंदर घुटन और बेचैनी बढ़ने लगी। इसके बाद मरीज और उनके परिजन जोर-जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगे।
 

इमरजेंसी चाबी गुम, पुराने अस्पताल से मंगानी पड़ी चाबी

लिफ्ट के अंदर से आ रही आवाजें सुनकर अस्पताल परिसर में हड़कंपमच गया। घटना के दौरान एमजीएम अस्पताल की घोर लापरवाही भी उजागर हुई। 
 
लिफ्ट की इमरजेंसी चाबी मौके पर तैनात सुरक्षाकर्मियों के पास नहीं मिली। अस्पताल कर्मचारियों के अनुसार, नए लिफ्ट की तीन चाबियां पहले से गुम हैं। 
 
आखिरकार आनन-फानन में पुराने एमजीएम अस्पताल से चाबी मंगवाकर बिजली मिस्त्री की मदद से लिफ्ट का दरवाजा खोला गया और सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।
 

12 में से 9 लिफ्टें पहले से हैं खराब

इस घटना ने एमजीएम अस्पताल के रखरखाव और आपातकालीन व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अस्पताल में कुल 12 लिफ्टें लगी हैं। 
 
इनमें से 9 लिफ्टें लंबे समय से खराब पड़ी हैं। जून महीने में भी लिफ्ट मरम्मत का दावा किया गया था, लेकिन जमीनी हकीकत जस की तस बनी हुई है।


अस्पताल प्रबंधन ने बिजली गुल होने का कारण झारखंड बिजली वितरण निगम द्वारा कराए जा रहे काम को बताया है। हालांकि, सवाल यह उठ रहा है कि अस्पताल में पावर बैकअप और लिफ्ट रेस्क्यू की पुख्ता व्यवस्था क्यों नहीं थी।