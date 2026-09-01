Jamshedpur News: बानाकाटा जंगल के पास बिहार निवासी युवक का मिला शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

संवाद सूत्र, पोटका। पूर्वी सिंहभूम जिले के कोवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत झारखंड-ओडिशा सीमा पर स्थित बानाकाटा जंगल के किनारे एक व्यक्ति का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई।

स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची कोवाली थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान परसुडीह निवासी 25 वर्षीय सिकंदर कुमार के रूप में हुई है।

वह मूल रूप से छपरा (बिहार) का रहने वाला था और एक ठेकेदार के अधीन इलेक्ट्रीशियन के रूप में काम करता था। सिकंदर परसुडीह में अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था।

पास में ही मिली बाइक और मोबाइल

घटनास्थल पर पुलिस को मृतक का शव, उसकी बाइक और मोबाइल फोन बरामद हुआ है। सिकंदर के चेहरे और सिर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं।

परिजनों ने उसके साथ मारपीट कर हत्या किए जाने की आशंका जताई है। मामले को लेकर मृतक के बड़े भाई जितेंद्र कुमार ने कोवाली थाने में हत्या की आशंका जताते हुए अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।

पुलिस जांच में जुटी, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव

घटना के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। जंगल किनारे शव मिलने और शरीर पर गहरे घाव होने से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं।

कोवाली पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जमशेदपुर स्थित एमजीएम अस्पताल भेज दिया है। थाना प्रभारी के अनुसार पुलिस मामले की हर पहलू से गहनता से जांच कर रही है और जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा।