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जमशेदपुर मानगो में दिनदहाड़े घर में घुसीं चोर, 20 लाख के गहने और नकदी पार;CCTV में कैद हुईं संदिग्ध महिलाएं

By Jitendra Singh Edited By: Sanjeev Kumar
Updated: Sat, 15 Aug 2026 03:14 PM (IST)

जमशेदपुर के मानगो में एक घर से लगभग 20 लाख रुपये के गहने और 20 हजार नकद चोरी हो गए। सीसीटीवी में दो संदिग्ध महिलाएं कैद हुई हैं, जिनकी पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस जांच कर रही है।

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर। (AI Generated Image)

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर। (AI Generated Image)

HighLights

  1. मानगो में घर से 20 लाख के गहने, नकदी चोरी।

  2. सीसीटीवी फुटेज में दो संदिग्ध महिलाएं कैद हुईं।

  3. पुलिस जांच में जुटी, पुरानी घटना से लिंक की पड़ताल।

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र स्थित आजादनगर रोड नंबर1 में शुक्रवार सुबह चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है। 
 
यहां एक बंद कमरे का ताला खोलकर अज्ञात चोरों ने लगभग 20 लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के गहने और 20 हजार रुपये नकद पार कर दिए। पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है।
 
पीड़ित सरवर अली हैदराबाद की एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि घर में उनकी पत्नी शाइमा खातून, बच्चे और वृद्ध माता-पिता रहते हैं। शुक्रवार सुबह करीब 9:30 बजे जब पत्नी की नींद खुली, तो मुख्य दरवाजा खुला हुआ मिला। 
 

सीसीटीवी में कैद हुईं दो संदिग्ध महिलाएं 

कमरे के अंदर जाने पर सामान बिखरा पड़ा था और अलमारी में रखे 20 लाख के गहने व नकदी गायब थे। स्वजनों द्वारा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालने पर दो संदिग्ध महिलाएं एक बच्चे के साथ घर के पास आती-जाती दिखीं। 
 
फुटेज में एक महिला घर के अंदर दाखिल होती है और करीब 10 मिनट बाद बाहर निकलती है, जिसके बाद दोनों महिलाएं बच्चे के साथ मौके से फरार हो जाती हैं।


पीड़ित परिवार का दावा है कि फुटेज में दिख रही महिलाएं वही हैं जिन्हें बीते 8 अगस्त को ओल्ड पुरुलिया रोड पर मोबाइल चोरी के आरोप में पकड़ा गया था।

पुलिस जांच में जुटी 

सूचना मिलते ही मानगो थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में ले लिया है। 
 
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फुटेज के आधार पर महिलाओं की पहचान की जा रही है तथा उनके संभावित ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी गई है। पुरानी घटना से कनेक्शन की भी जांच की जा रही है।