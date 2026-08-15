जमशेदपुर मानगो में दिनदहाड़े घर में घुसीं चोर, 20 लाख के गहने और नकदी पार;CCTV में कैद हुईं संदिग्ध महिलाएं

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र स्थित आजादनगर रोड नंबर1 में शुक्रवार सुबह चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है।

यहां एक बंद कमरे का ताला खोलकर अज्ञात चोरों ने लगभग 20 लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के गहने और 20 हजार रुपये नकद पार कर दिए। पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है।

पीड़ित सरवर अली हैदराबाद की एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि घर में उनकी पत्नी शाइमा खातून, बच्चे और वृद्ध माता-पिता रहते हैं। शुक्रवार सुबह करीब 9:30 बजे जब पत्नी की नींद खुली, तो मुख्य दरवाजा खुला हुआ मिला।

सीसीटीवी में कैद हुईं दो संदिग्ध महिलाएं

कमरे के अंदर जाने पर सामान बिखरा पड़ा था और अलमारी में रखे 20 लाख के गहने व नकदी गायब थे। स्वजनों द्वारा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालने पर दो संदिग्ध महिलाएं एक बच्चे के साथ घर के पास आती-जाती दिखीं।

फुटेज में एक महिला घर के अंदर दाखिल होती है और करीब 10 मिनट बाद बाहर निकलती है, जिसके बाद दोनों महिलाएं बच्चे के साथ मौके से फरार हो जाती हैं।



पीड़ित परिवार का दावा है कि फुटेज में दिख रही महिलाएं वही हैं जिन्हें बीते 8 अगस्त को ओल्ड पुरुलिया रोड पर मोबाइल चोरी के आरोप में पकड़ा गया था।



