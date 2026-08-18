मानगो नगर निगम में छिड़ा सियासी संग्राम: बोर्ड बैठक में भिड़े सुधा और सरयू समर्थक, भारी हंगामा

जासं, जमशेदपुर। मानगो नगर निगम (MNC) बोर्ड की बहुप्रतीक्षित बैठक मंगलवार को विकास के मुद्दों से भटककर पूरी तरह से राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो गई।

बैठक की शुरुआत होते ही मेयर सुधा गुप्ता और जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू राय के समर्थक पार्षद आमने-सामने आ गए और दोनों गुटों के बीच तीखा टकराव देखने को मिला।

सवाल पूछने पर भड़का विवाद, आमने-सामने आए दोनों गुट

राजनीतिक वर्चस्व और गुटबाज़ी के कारण सदन में करीब 15 मिनट तक जमकर हंगामा होता रहा। हंगामे की मुख्य वजह मुंशी मोहल्ला के पार्षद मोहम्मद नौशाद द्वारा पूछे गए एक सवाल से शुरू हुई।

पार्षद नौशाद ने क्षेत्र की विकास योजनाओं की बदहाली को लेकर विधायक सरयू राय से सीधा प्रश्न पूछना शुरू किया। इस पर मेयर सुधा गुप्ता के समर्थक एवं आज़ादनगर के पार्षद अनवारुल हक उर्फ झुना भड़क उठे।

उन्होंने तीखे लहजे में एतराज जताते हुए कहा, "विधायक से सवाल क्यों पूछ रहे हो, पूछना है तो मेयर से पूछो!" इस टिप्पणी के बाद दोनों पक्षों के समर्थक पार्षद एक-दूसरे से भिड़ गए।

देखते ही देखते सदन का माहौल गरमा गया और दोनों गुटों के बीच जोरदार बहस व हंगामा शुरू हो गया। बाद में निगम के आला अधिकारियों तथा मेयर सुधा गुप्ता के बीच-बचाव व हस्तक्षेप के बाद किसी तरह मामला शांत कराया जा सका, जिसके बाद बैठक की विधिवत कार्यवाही शुरू हुई।

बन्ना-सुधा गुट और सरयू राय के बीच गहराती रार