मानगो नगर निगम में छिड़ा सियासी संग्राम: बोर्ड बैठक में भिड़े सुधा और सरयू समर्थक, भारी हंगामा
मानगो नगर निगम की बोर्ड बैठक राजनीतिक अखाड़े में बदल गई, जहाँ मेयर सुधा गुप्ता और विधायक सरयू राय के समर्थक पार्षदों के बीच तीखी झड़प हुई।
HighLights
मानगो निगम बैठक में मेयर-विधायक समर्थकों के बीच तीखी झड़प।
पार्षद के सवाल पर शुरू हुआ विवाद, 15 मिनट तक हंगामा।
राजनीतिक खींचतान से विकास कार्य और जनसमस्याएं प्रभावित।
जासं, जमशेदपुर। मानगो नगर निगम (MNC) बोर्ड की बहुप्रतीक्षित बैठक मंगलवार को विकास के मुद्दों से भटककर पूरी तरह से राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो गई।
बैठक की शुरुआत होते ही मेयर सुधा गुप्ता और जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू राय के समर्थक पार्षद आमने-सामने आ गए और दोनों गुटों के बीच तीखा टकराव देखने को मिला।
सवाल पूछने पर भड़का विवाद, आमने-सामने आए दोनों गुट
राजनीतिक वर्चस्व और गुटबाज़ी के कारण सदन में करीब 15 मिनट तक जमकर हंगामा होता रहा। हंगामे की मुख्य वजह मुंशी मोहल्ला के पार्षद मोहम्मद नौशाद द्वारा पूछे गए एक सवाल से शुरू हुई।
पार्षद नौशाद ने क्षेत्र की विकास योजनाओं की बदहाली को लेकर विधायक सरयू राय से सीधा प्रश्न पूछना शुरू किया। इस पर मेयर सुधा गुप्ता के समर्थक एवं आज़ादनगर के पार्षद अनवारुल हक उर्फ झुना भड़क उठे।
उन्होंने तीखे लहजे में एतराज जताते हुए कहा, "विधायक से सवाल क्यों पूछ रहे हो, पूछना है तो मेयर से पूछो!" इस टिप्पणी के बाद दोनों पक्षों के समर्थक पार्षद एक-दूसरे से भिड़ गए।
देखते ही देखते सदन का माहौल गरमा गया और दोनों गुटों के बीच जोरदार बहस व हंगामा शुरू हो गया। बाद में निगम के आला अधिकारियों तथा मेयर सुधा गुप्ता के बीच-बचाव व हस्तक्षेप के बाद किसी तरह मामला शांत कराया जा सका, जिसके बाद बैठक की विधिवत कार्यवाही शुरू हुई।
बन्ना-सुधा गुट और सरयू राय के बीच गहराती रार
मानगो नगर निगम क्षेत्र में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की पत्नी व मेयर सुधा गुप्ता और विधायक सरयू राय के बीच लंबे समय से राजनीतिक तल्खी चल रही है।
निगम के कुल पार्षदों में से आधे मेयर सुधा गुप्ता के समर्थन में खड़े हैं, तो बाकी आधे पार्षद विधायक सरयू राय के पक्ष में हैं। हाल ही में विधायक सरयू राय ने निगम की मनमानी के खिलाफ बड़ा धरना-प्रदर्शन भी किया था।
मंगलवार को यह राजनीतिक गुटबाज़ी बोर्ड की बैठक में पूरी तरह उजागर हो गई। बैठक में मौजूद विधायक सरयू राय ने प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए अपर नगर आयुक्त को भेजे पत्र का हवाला दिया।
उन्होंने कहा कि बिना किसी तय एजेंडे के बैठक बुलाई गई है। सरयू राय ने मांग रखी कि बोर्ड के कुल बजट का 70 प्रतिशत हिस्सा बोर्ड योजनाओं पर और 30 प्रतिशत वार्ड स्तर की योजनाओं पर खर्च किया जाए।
उन्होंने कहा कि पार्षद जो निर्णय लेंगे, उसी के अनुसार काम होना चाहिए और अधिकारियों को नियमानुसार ही काम करना चाहिए।
जनसमस्याएं अधर में, विकास पर बना असमंजस
राजनीतिक घमासान के बीच क्षेत्र के मुख्य मुद्दे- जैसे पेयजल किल्लत, साफ-सफाई और बदहाल सड़कें-पीछे छूटते दिख रहे हैं। अप्रैल माह में हुई पहली बोर्ड बैठक के किसी भी निर्णय पर अब तक काम शुरू नहीं हो सका है।
बैठकों में लगातार हो रही राजनीतिक भिड़ंत के कारण नए प्रस्तावों को पास कराने और विकास कार्यों को धरातल पर उतारने को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
बैठक में सांसद विद्युत वरण महतो ने भी शिरकत की और समस्याओं के जल्द समाधान की बात कही।