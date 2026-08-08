जमशेदपुर के थाने पहुंचा था चरित्र का प्रमाण लेने, दारोगा से हो गई भिड़ंत... दामन दागदार

जासं, जमशेदपुर। मानगो स्थित आजादनगर थाने में चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने पहुंचे एक युवक पर पुलिस अधिकारी के साथ हाथापाई, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगा है।

इस संबंध में आजादनगर थाने के दारोगा मनोज कुमार सिंह की शिकायत पर करीम सिटी कॉलेज रोड निवासी जावेद अख्तर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

थाना प्रभारी के कक्ष में घुसकर बदसलूकी

पुलिस के अनुसार, जावेद अख्तर 7 अगस्त की शाम चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने थाने पहुंचा था। प्रक्रिया पूरी न होने से आक्रोशित होकर वह सीधे थाना प्रभारी के कार्यालय कक्ष में घुस गया।

आरोप है कि उसने वहां तैनात पुलिस अधिकारी से उलझते हुए गाली-गलौज की और विरोध करने पर हाथापाई व धमकी दी। पुलिस का कहना है कि आरोपी का आपराधिक इतिहास रहा है।

दूसरे मामले में मां को कार से टक्कर मारने और मारपीट का आरोप

जावेद अख्तर के खिलाफ आजादनगर थाने में एक अन्य प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। ओल्ड पुरुलिया रोड (नूर कॉलोनी) निवासी मो. नसीम की शिकायत पर जावेद अख्तर, उसके पुत्र रौनक खान और अहमदतुल्ला खान को आरोपी बनाया गया है।



नसीम का आरोप है कि आरोपियों ने तेज और लापरवाही से कार चलाते हुए उसकी मां को जोरदार टक्कर मार दी। जब उसने इस घटना का विरोध किया, तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने दोनों मामलों में अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।